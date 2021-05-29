شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون ومايكروسوفت وجوجل تتنافس على صفقة سحابية بـ"مليار" دولار مع بوينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة عن أن شركات أمازون ومايكروسوفت، وجول تشارك جميعها فى عملية تقديم العطاءات لتوفير خدمات سحابية لشركة Boeing لصناعة الطائرات، وقال التقرير نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر إن من المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة متعددة السنوات مليار دولار على الأقل على مدى عدة سنوات، فيما لم ترد جوجل وأمازون ومايكروسوفت وبوينج على الفور على طلبات رويترز للتعليق.

على جانب أخر قال وزير الابتكار الإيطالي خلال الأسبوع الماضى، إن إيطاليا تهدف إلى إنشاء نظام تخزين لبيانات الدولة الحساسة باستخدام التكنولوجيا السحابية التى طورتها الشركات الخارجية الكبرى، على غرار فرنسا على الرغم من دعوات بعض السياسيين فى الاتحاد الأوروبى لحلول محلية.

وقال فيتوريو كولاو، الرئيس السابق لإحدى شركات الاتصالات، خلال حدث عبر الإنترنت، إن روما تريد ضمان السلامة والأمن أثناء الوصول إلى أفضل التقنيات، دون ذكر أى شركة، فيما تهيمن شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة Google و Microsoft و Amazon على صناعة تخزين البيانات، مما أثار مخاوف فى أوروبا بشأن مخاطر المراقبة الأمريكية فى أعقاب اعتماد قانون CLOUD الأمريكى لعام 2018.