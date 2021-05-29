شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك إرسال رسائل واتس آب بدون حفظ الرقم إلى جهات الاتصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تطبيق واتس آب واحدًا من أكثر تطبيقات الدردشة الفورية انتشار فى العالم، حيث يضم أكثر من مليارى مستخدم حول العالم، حيث يمكنك إرسال رسائل نصية وملاحظات صوتية وإجراء مكالمات فيديو ومكالمات صوتية ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو ومواقع المستخدمين والمستندات والمحتويات الأخرى إلى جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام التطبيق المملوك لـ فيس بوك، وعلاوة على ذلك، يبدو إرسال رسالة إلى جهة اتصال غير محفوظة أمرًا صعبًا ولكنه ليس مستحيلًا حيث يمكن القيام بذلك من خلال ميزة النقر للدردشة فى واتس آب.

حيث يجب أن يكون لدى الشخص الذى ترغب فى إرسال الرسالة إليه حساب واتس آب نشط، ولتبدأ، تحتاج إلى إنشاء رابط واتس آب لهذا الرقم المعين حتى تتمكن من بدء الدردشة، وعندما تنقر جهة الاتصال على الرابط، ستفتح الدردشة تلقائيًا. وتعمل هذه الميزة على كل من تطبيق WhatsApp Web وWhatsApp للموبايل.

كيف يمكننى إنشاء رابط انقر للدردشة لتطبيق واتس آب؟

لإنشاء رابط لبدء محادثة مع جهة اتصال غير محفوظة، يلزمك فتح متصفح Firefox أو Chrome أو Safari والدخول إلى رابط "https://wa.me/phonenumber" فى شريط العناوين وهو الرابط الخاص "بالواتس آب ويب" الآن، ثم استبدل جزء رقم الهاتف بالرقم الفعلى للاتصال برمز البلد والمنطقة، ولكن بدون أى + أو - أو () أو 00، فعلى سبيل المثال، إذا كان الرقم الذى ترغب فى بدء محادثة به هو +919876543210، ثم سيكون عنوان URL: https://wa.me/919876543210.

هل يمكن لأى شخص الاتصال بى على واتس آب إذا لم يكن فى جهات الاتصال الخاصة بي؟

نعم، يمكن لأى شخص الاتصال بك على واتس آب باستخدام ميزة انقر للدردشة حتى إذا لم يتم حفظ رقمه فى دليل الهاتف الخاص بك.

هل ستعلم جهات الاتصال الخاصة بى أن لدى واتس اب؟

لن يتم إعلام جهات الاتصال الخاصة بك إذا كنت تستخدم واتس آب، حيث سيتعرفون على ما إذا كنت تراسلهم أو إذا شاهدوا جهات اتصال واتس آب الخاصة بهم.

كيف أرسل رمز الاستجابة السريعة QR الخاص بى إلى شخص ما؟

- افتح تطبيق WhatsApp على هاتفك

- انقر على النقاط الرأسية الثلاث ثم انقر بعد ذلك على "الإعدادات"

- اضغط على أيقونة QR الموجودة بجوار اسمك مباشرة

- اضغط على خيار "مشاركة"

- حدد جهة اتصال تريد المشاركة معها وانقر على "إرسال"

هل سيعرف شخص ما إذا كنت أتحقق من حالة WhatsApp التى شوهدت مؤخرًا فى كثير من الأحيان؟

لا توجد طريقة للتحقق من "آخر ظهور" لشخص ما على واتس آب، وعلاوة على ذلك، يمكنك معرفة من شاهد "حالتك" على التطبيق فى أى وقت.