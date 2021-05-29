شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يبتكرون خوارزمية جديدة تحمي خصوصية سجلات المرضى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور باحثون من جامعة ميونيخ التقنية (TUM) وكلية لندن الإمبراطورية مجموعة فريدة من عمليات التشخيص القائمة على الذكاء الاصطناعي، تحمي خصوصية البيانات الشخصية للمرضى.

ووفقًا لما ذكره موقع techxplore، تم استخدام هذه التقنية لأول مرة في خوارزمية تحدد الالتهاب الرئوي في صور الأشعة السينية للأطفال، ووجد الباحثون أن تقنيتهم الجديدة لحماية الخصوصية أظهرت دقة أفضل في تشخيص الالتهابات الرئوية المختلفة لدى الأطفال مقارنة بالخوارزميات الموجودة.

وتتمثل إحدى طرق حماية سجلات المرضى في الاحتفاظ بها في موقع واحد بدلاً من مشاركتها مع العيادات الأخرى. حالياً، تشارك العيادات فيما بينها بيانات المرضى عن طريق إرسال نسخ من قواعد من تلك البيانات لتدريب الخوارزميات المتوفرة.

لكن، وفي هذه الدراسة، استخدم الباحثون التعلم الموحد، إذ يتم مشاركة خوارزمية التعلم العميق بدلاً من البيانات نفسها. تم تدريب النماذج في المستشفيات المختلفة باستخدام البيانات المحلية ثم إعادتها إلى المؤلفين، وبالتالي لم يكن على مالكي البيانات مشاركة بياناتهم والاحتفاظ بالسيطرة الكاملة.