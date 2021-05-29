“فورد”: 30 مليار دولار لتطوير سياراتها الكهربائية

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

في قرار غير مفاجئ لعملاقة صناعة السيارات الأميركية “فورد”، أعلنت إنفاق 30 مليار دولار لتطوير سيارات كهربائية من إنتاجها، بحلول عام 2025، بما يشمل تطوير البطاريات.

وأعلنت الشركة سابقاً أنها ستنفق 22 مليون دولار على تطوير سيارتها الكهربائية بحلول 2023. وتتوقع “فورد” أن تشكل السيارات الكهربائية 40 في المئة من إجمالي مركباتها بحلول 2030.

ومنذ أسابيع، تحالفت شركتا فورد و”بي أم دبليو” الألمانية لقيادة جولة تمويلية بـ 130 مليون دولار، للاستثمار في “سوليد بور”، وهو مصنع للبطاريات الصلبة المستخدمة في السيارات الكهربائية.

وتسعى الشركتان إلى إيجاد بطاريات بكفاءة عالية وبأسعار معقولة لتخفيض تكاليف صناعة هذه السيارات الكهربائية.

ويأتي الإعلان عن هذه الشراكات في ظل تسابق كبرى شركات السيارات لتطوير مركبات كهربائية للحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون حول العالم.