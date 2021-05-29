بركان هائل يرعب العلماء في ألاسكا… وتأثيره عالمي

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

خذر الخبراء من احتمال وجود بركان هائل في ألاسكا إذ قدّر البعض بأنه قد يؤثر على العالم أجمع. وتصدرت ألاسكا عناوين الأخبار في الأيام الأخيرة بعد ثوران بركان سيتكين العظيم الأسبوع الماضي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية يوم الخميس الماضي، إن تحذيرا أحمر قد تم رفعه، ما يشير إلى احتمال انبعاث كبير من الرماد البركاني في الغلاف الجوي.

وقال مرصد بركان ألاسكا إن انفجارا “قصير الأمد” من دقيقة إلى دقيقتين حدث في الساعة 5:04 بتوقيت غرينتش يوم الخميس، ما أدى إلى سحابة رماد يصل ارتفاعها إلى 15 ألف قدم فوق مستوى سطح البحر.

وأضاف: “منذ ذلك الانفجار، انخفضت الزلازل وتظهر صور الأقمار الصناعية أن سحابة الرماد انفصلت عن الفتحة وتتجه نحو الشرق”. وتمثل ألاسكا أكثر من ثلاثة أرباع جميع البراكين الأمريكية التي اندلعت خلال الـ200 عام الماضية، وفقا لموقع المرصد على الإنترنت.

وعند دراسة النشاط البركاني في المنطقة وذهل الباحثون عندما وجدوا ما يمكن أن يكون بركانا هائلا في جزر ألوشيان في ألاسكا. وقالت دراسة أجراها الاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي في ديسمبر من العام الماضي إن مجموعة الجزر البركانية قد تكون بركانا عملاقا واحدا مشابها لبركان يلوستون كالديرا.

وأوضح جون باور، عالم الجيوفيزياء في مرصد بركان ألاسكا التابع للمسح الجيولوجي الأمريكي، إن البركان العملاق سيكون كبيرا جدا، وقد يتسبب في اضطراب الحضارات في جميع أنحاء العالم.

وأضافت ديانا رومان من معهد كارنيجي للعلوم في واشنطن العاصمة، وهي مؤلفة مشاركة في الدراسة أنه إذا تم تأكيد فرضية البركان الهائل، فقد تفسر النشاط المتفجر المتكرر الذي شوهد في جبل كليفلاند.

وأضاف بولاند: “هذه الكالديرا الكبيرة جدا لها تأثيرات كبيرة جدا على مستوى العالم. هذا التعريف المحتمل يساعدنا على فهم ما قد نتوقعه، ولماذا يكون كليفلاند نشطا للغاية، وفهم المخاطر”.