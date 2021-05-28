شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن للروبوت أن يأخذ وظيفتك؟ الأطباء والمعلمون فى أمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة بريطانية، عن أنه في حين كان من السهل استبدال المهام اليدوية والمتكررة بالروبوتات، فإن الأطباء والمعلمين كانوا آمنين في الوقت الحالي، فمن المرجح أن يتم استبدال وظيفة النادل والعاملين في مجال البيع بالتجزئة بأنظمة آلية في المستقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه بحث جديد حول توظيف الذكاء الاصطناعي، تم تمويله من جانب أحد أكبر موردى الأجهزة الكهربائية في بريطانيا، تعد الوظائف الأكثر تعرضًا لخطر الأتمتة هي وظيفة النادل، ومنظم الرفوف، ومساعد التجزئة، وطاقم البار، وعمال المزارع.

أما في الطرف الآخر من المقياس، يوجد الأطباء والمعلمون وأطباء الأسنان وعلماء النفس وأخصائي العلاج الطبيعي في أكثر الأدوار أمانًا من الأتمتة.

كما أنه من خلال تحليل 20 مليون وظيفة من جميع أنحاء البلاد، اكتشف الفريق أن الأدوار ذات المهام المتكررة والروتينية ستكون الأولى في سلسلة الأتمتة، مع بدء بعض الصناعات هذه العملية منذ عقود وتطورها مع الوقت للحد الذي سيتم استبدال بعض الوظائف البشرية في المقابل.

يشكل صعود الذكاء الاصطناعي تهديدًا وجوديًا لسوق الوظائف، حيث يبدأ في جعل عدد كبير من الوظائف شيئًا من الماضي.

حللت البيانات 20 مليون وظيفة، بالنظر إلى مخاطر الأتمتة، من خلال تحليل ما إذا كان سيتم تنفيذ المهام المتكررة والروتينية بشكل أسرع بواسطة خوارزمية.

ومن هنا كانت الوظائف التي تميل إلى الحاجة إلى تدخل بشري أقل، معرضة لخطر أكبر بكثير، وتعتمد بيانات الموقع على المناطق التي تتطلب الوظائف فيها قدرًا كبيرًا من التدريب، وبالتالي تقليل مخاطر الأتمتة.