شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية ضد أبل بسبب احتكار تقنية "معدل ضربات القلب" لساعتها الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت إحدى شركات وادى السليكون دعوى قضائية تتعلق بالاحتكار تتهم فيها شركة أبل بالسيطرة على سوق تكنولوجيا مراقبة معدل ضربات القلب لساعة Apple Watch، وتعريض صحة مرتديها للخطر.

وفى شكوى قُدمت مؤخرًا، قالت شركة AliveCor إن شركة آبل تحظرها على منافسيها عن طريق تغيير خوارزمية معدل ضربات القلب فى نظام تشغيل ساعتها، ما يجعل التكنولوجيا المنافسة غير متوافقة، فيما يبيع AliveCor سوارات KardiaBand، وهو سوار معصم لساعة Apple Watch قادر على تسجيل مخطط كهربية القلب، وSmartRhythm، وهو تطبيق ينبه المستخدمين إلى عدم انتظام ضربات القلب.

وقد اتهمت الشركة الخاصة شركة آبل، التى تتجاوز قيمتها السوقية 2 تريليون دولار، بهدوء "العمل فى الخلفية" لنسخ قدرتها على تسجيل مخطط كهربية القلب على ساعة آبل، وتوفير تطبيق منفصل لتحليل معدل ضربات القلب.

وقالت AliveCor فى شكواها المرفوعة فى محكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية: "كما فعلت عدة مرات على مر السنين فى أسواق أخرى، قررت شركة آبل أنها لن تقبل المنافسة على أساس الجدارة"، وأضافت: "إن قيمة التحكم فى مثل هذه البيانات الصحية الهامة (مع القدرة المصاحبة لاستغلالها) كانت على ما يبدو بمثابة إغراء كبير لشركة أبل". "للحصول على ميزة تنافسية غير عادلة، عرّضت أبل حياة عدد لا يحصى من مستخدمى AliveCor للخطر."

وتمتلك شركة كوبرتينو، التى تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها، تطبيقات لأخذ تخطيط القلب وقياس معدل ضربات القلب أثناء الراحة أو أثناء التدريبات، فيما تسعى AliveCor للحصول على تعويضات ثلاثية غير محددة، مستشهدة بالجهود "المتعمدة" المزعومة لشركة أبل لإنشاء احتكار.