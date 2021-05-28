خطة غير عادية لتحسين Dogecoin.. هذا ما كشفته شركة بيتكوين ناشئة!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 مايو 2021 09:16 مساءً - يعتبر نموذج التعدين القائم غالباً على استهلاك هائل للطاقة من من قبل بيتكوين، والذي تعمل فيه أجهزة الكمبيوتر القوية على حلّ المعادلات المتقدمة على أمل كسب مكافآت بيتكوين، قد خضع للكثير من المزايدات في الآونة الأخيرة ، بعد قرار صانعة السيارات الكهربائية تيسلا بالتوقف عن قبول هذه العملة الرقمية.

وفي تقرير نشره موقع “decrypt” وترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، أشار فيه إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون موسك يهدف إلى زيادة استخدام الطاقة المتجددة في التعدين من خلال جهوده في مجلس تعدين البيتكوين مع الرئيس التنفيذي لشركة MicroStrategy مايكل سايلور ومجموعة من شركات التعدين في أمريكا الشمالية ، وهو منفتح على احتضان عملات أخرى أكثر صداقة للبيئة بدلاً من Bitcoin.

لكن مؤسسة VeriBlock لديها حلّ محتمل آخر لمعضلة الطاقة في Bitcoin والتي يمكن أن تساعد في نهاية المطاف blockchains أخرى، وبالأخص موضوع العديد من الميمات التي غرد بها موسك.

أعلنت مؤسسة VeriBlock غير الربحية هذا الأسبوع، والتي أطلقتها مؤخراً شركة VeriBlock الهادفة للربح، عن خطط لاستخدام قوة Bitcoin للمساعدة في تأمين شبكة Dogecoin “دوج كوين” من خلال تقنية أمنية تسميها “إثبات الإثبات(Proof-of-Proof).”بشكل أساسي ، يقوم بروتوكول الإجماع الإثباتي الخاص به بإرجاع blockchain إلى آخر ، ويدعم بشكل فعال معاملات blockchain إلى دفتر الأستاذ الموزع الخاص بـ Bitcoin المضمون بنموذج إثبات العمل.

في هذه الحالة ، تهدف VeriBlock إلى جلب تقنيتها إلى Dogecoin “دوج كوين”، العملة المشفرة التي بدأت كمزحة والمستوحاة من الميم والتي ارتفعت لتصبح من أفضل 10 عملات رقمية من حيث القيمة السوقية في 2021. تعمل الشركة على تقديم دليل إثبات إلى قاعدة بيانات Dogecoin “دوج كوين” وإظهار قيمتها لمجتمع DOGE ، من خلال عرض المخاطر المحتملة لهجوم الأغلبية بنسبة 51٪.

يحدث هجوم 51٪ عندما يتحكم عامل منجم أو مجموعة من عمال المناجم في ما يكفي من هاش ريت blockchain لتنفيذ هجمات الإنفاق المزدوج، أو إنفاق العملات المعدنية مرتين دون معرفة الشبكة. Ethereum Classic و Bitcoin Cash هما مثالان رئيسيان على blockchains التي شهدت هجمات الأغلبية بنسبة 51٪ في 2020.

وقال ماكسويل سانشيز ، المؤسس المشارك والرئيس الفني لشركة VeriBlock ، لـ Decrypt: “يقدم Proof-of-proof شكلاً جديداً من التعدين الخفيف والشامل حيث يمكن لأي شخص القيام بـ” المعاملات الأمنية “نيابة عن blockchain مثل DOGE ، والتي ستتبنى تقنيتنا مقابل مكافآت التعدين ، وتأمين blockchain إلى Bitcoin”.

وفقاً لسانشيز ، فإن النموذج المقترح سيشهد معاملات لعملة Dogecoin “دوج كوين” بعد تأكيدات على Bitcoin ، مما يتيح “نهائية Bitcoin” للتبادلات التي تعطي ودائع لعملة Dogecoin. يمكن أن توفر هذه الطبقة الإضافية من الأمان راحة البال ضد هجمات الأغلبية المحتملة بنسبة 51٪.

تدعم Dogecoin حالياً “نموذج الأمان المشترك” من خلال التعدين المدمج مع Litecoin ، والذي يتيح لعمال المناجم الاستفادة من المكافآت على كلتا الشبكتين في وقت واحد. وفقاً لـ VeriBlock ، فإن هذا يجعل Dogecoin “دوج كوين” مرشحاً مثالياً لتبني تقنيتها والاستفادة من شبكة Bitcoin الآمنة بدلاً من ذلك ، وإن كان ذلك عن طريق الانفصال عن Litecoin. يقترح سانشيز أن نموذج التعدين المدمج الحالي يضع كل من Dogecoin و Litecoin في خطر من الهجمات.

ولكن كيف يفيد هذا بيتكوين ؟ إنّ البصمة الوافرة للطاقة في Bitcoin قيد التشغيل بالفعل بسبب جهاز التعدين الواسع والموزع والمربح ، ويمكن أن تعطي تقنية VeriBlock هدفاً إضافياً للبيتكوين باستخدام المعاملات لإجراء نسخ احتياطية لمنصات blockchain الأخرى. من وجهة نظر VeriBlock ، فإنّ ذلك سيؤدي بشكل أساسي إلى استهلاك نفقات الطاقة الحالية التي ستستخدمها لتأمين blockchains إضافية.

“في الوقت الحالي ، يمكن لبيتكوين التعامل مع حوالي سبع معاملات في الثانية ، ولكن إذا حصلت على 100 blockchains أخرى مع نموذج إثبات العمل ، فإن التكلفة البيئية لكل معاملة ستكون أقل ب 100 مرة” ، مما يشير إلى خطط كبرى محتملة تتجاوز جلب نموذج إثبات صحة VeriBlock إلى Dogecoin “دوج كوين” وحده.

وأضاف:” نعتقد أن إثبات عمل بيتكوين هو في الواقع أكثر أشكال الإثبات الرقمي صديقة للبيئة وآمنة في العالم ، ويتجاوز البنية التحتية المالية أيضاً”. “وهو لا يتم استخدامه بشكل صحيح حتى الآن لأن النظام البيئي لا يزال ناشئاً ، ولا تزال العديد من التقنيات التي يمكنها الاستفادة بشكل أفضل من أمان Bitcoin المذهل (مثل PoP) قيد التطوير أو لم تحقق كتلة اعتماد حاسمة حتى الآن.”