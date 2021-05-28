“روس نيكول” أحد مطوّري “دوج كوين” يتحدث عن العمل مع إيلون موسك

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 مايو 2021 07:31 مساءً - كان منتصف الليل تقريبًا في لندن، في يوم خميس هادئ من الأسبوع الماضي. كان مهندس البرمجيات ومطور دوجكوين بدوام جزئي روس نيكول يرتدي البيجاما ، جاهزًا للنوم ، عندما بأت الرسائل ترده.

في تقرير نشره موقع “decrypt” وقام “صوت بيروت إنترناشونال بترجمته”، أشار إلى إيلون موسك، الذي يمكن القول بأنه الرجل الأكثر نفوذاً على Crypto Twitter ، قام بالتغريد عن نيكول والمطورين الأساسيين الثلاثة الآخرين المسؤولين عن .Dogecoin blockchain

قال رئيس تيسلا و SpaceX :

“إنّ العمل مع مطوري Doge لتحسين كفاءة معاملات النظام، أمر واعد”.

قال نيكول لDecrypt في مكالمة على زوم في اليوم التالي: “أصبت بالذهول”. “لم يخبرنا أنه سيفعل ذلك.”

عندما روى نيكول الأحداث التي شببها بحلقة من مسلسل الخيال العلمي السريالي “Black Mirror” قال أنه منذ أن دخل ماسك حياته قبل عامين ، كان حماسه واضحًا. إنّ ما أظهره موسك من خطوط عريضة لخطة مشروعه يتضح فيها نفاد صبره لجعل دوجكوين، العملة المشفرة الأكثر استخدامًا في العالم.

موسك ودوج: زواج من النجاح الباهر

بالنسبة للعالم الخارجي ، وحتى الأسبوع الماضي ، كان موسك بمثابة المشجع الأول لعملة البيتكوين، وهوالشخص الذي يمكنه أن يأخذ أول عملة مشفرة إلى العالمية حقًا ، وذلك بعد أن قامت شركته تسلا بشراء بيتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام.

بالتأكيد ، أراد موسك أن يغرد عن Dogecoin “دوج كوين”. على سبيل المزاح فقط ، أليس كذلك؟ على الأقل ، هذا ما قاله بيتكوين والعديد من العاملين فيها لأنفسهم. حتى موسك نفسه قال أن تغريداته عن Dogecoin “دوج كوين” “كانت من المفترض أن تكون مجرد نكات”.

ولكن في تحوّل للأحداث أشبه بفيلم “أليس في بلاد العجائب” ، والتي لا يمكن إلا لموسك تنظيمها، قام بطل تسلا ومشجع بيتكوين السابق بأخذ منعطف مفاجئ على مدار أيام قليلة من الأسبوع الماضي.

وأعلن أنه في حين أن تيسلا ستستمر في الاحتفاظ بعملة البيتكوين ، فإنها لم تعد تقبلها كوسيلة دفع بسبب المخاوف البيئية ، وبأنه كان يبحث عن بديل أكثر صديق للبيئة. وقد ساهمت هذه الخطوة في تراجع البيتكوين بنسبة 30٪ في الأسبوع الماضي.

قال نيكول: “لقد فوجئنا بإعلانه أنه سيسقط البيتكوين”. “لكنني تساءلت نوعًا ما ، إلى أين سيذهب بذلك؟”

حتى الآن ، كان تورط ماسك العملي مع دوجكوين ، العملة المشفرة التي بدأت كردّ على بيتكوين ، سريّاً ، على الرغم من أن تغريداته جعلت دوجكوين ترتفع 10,000% منذ بداية 2021.

قام ماسك بالتغريد لأول مرة حول المشروع في عام 2019 عندما عُرض عليه – وقبل – دور الرئيس التنفيذي الفخري لدوجكوين وسط تأييد كبير من مجتمع كان أغلبه يعاني. بعد ذلك تخلى مؤسسو الرمز المميز عنها في عام 2015.

منذ ذلك الحين، عمل خمسة مطورين – نيكول ، وميشي لومين ، وماكس كيلر ، وباتريك لودر ، و “سبوركلين” ، الذي توفي للأسف بالسرطان في أبريل، على المشروع في أوقات فراغهم.

قبل تغريدة ماسك ، كان عدد قليل من الأشخاص الذين يعملون في مجال العملات الرقمية على دراية بأن رئيس تيسلا استخدم مركز “الرئيس التنفيذي الفخري” للتواصل مع المطورين على قناة Twitter الخاصة بهم ، وقدّم عروضاً لتمويلهم (وهو عرض رفضوه بأدب).

(لم تستجب تسلا وسبيس إكس إلى طلبات التعليق من موسك التي طلبتها Decrypt.

قال نيكول أنّ موسك “يرسل رسائل بين الحين والآخر”. وبأنه عندما يقوم ذلك ، فإنه يعطي المطورين “فورة من النشاط”.

لقد تساءل الكثيرون كيف يمكن لموسك أن يرى إمكانات في عملة مشفرة بدأت على شكل مزحة ، وتعمل على أبسط أنواع التشفيرات المستعارة ، ولم يكن لها أي تطورات حديثة على GitHub.

يشير النقاد إلى صفحة GitHub القاحلة ويتساءلون عما إذا كان هناك فعلاً وجود لمطوري Doge حقيقيين على الإطلاق.

كان رد نيكول أنه لا يرى أي معنى للقيام ب “جهود التطوير فقط من أجل إنفاق المال على جهود التطوير” ، خاصةً عندما تستغرق تحديثات Dogecoin ما يصل إلى 18 شهرًا لكي تتبناها الشبكة. “لماذا علينا أن نجري تحديثات أكثر تواترًا؟ يبدو أن هذا جنوناً “.

انضم نيكول إلى صناعة التشفير بعد 10 سنوات قضاها في الأوساط الأكاديمية كزميل باحث يركز على تطوير التطبيقات. ومنذ وقت قريب ، قاد قسم التطوير التقني في العقود الذكية لمشروع blockchain R3، وعمل بشكل وثيق مع البنوك التجارية. كما عمل لفترة وجيزة في مشروع NFT الخارق CryptoKitties .

يعكس نهجه خلفيته في تطوير blockchain التجاري ، حيث يقوم بإصدار تحديث جديد كل ثلاثة أشهر ، كما تفعل بعض مشاريع blockchain ، بشكل كبير.

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وقال: “نحن لا نحاول الحصول على مبالغ ضخمة من الأموال مما يجعل المطورين أصحاب الملايين أو المليارديرات”. “نحن لا نحاول إعادة اختراع التكنولوجيا التي أعيد اختراعها بالفعل منقبل 3,000 سلسلة أخرى. لماذا قد نفعل ذلك؟”

تم تصميم Dogecoin على غرار Bitcoin ولكن ، مثل لايتكوين، تستخدم رمزًا مختلفًا ، وهو Scrypt ، وهو أقل استهلاكًا للطاقة وأكثر تماشيًا مع موقف موسك الجديد الصديق للبيئة من العملات المشفرة.

قال نيكول إنّ الشبكة لديها حاليًا “مشكلات في الأداء فيما يتعلق بالتزامن مع الشبكة” ، وسيتم علاج ذلك من خلال تحديث قادم ، مصمم ليكون بمثابة أساس للعديد من التغييرات الشاملة القادمة، والتي شجع موسك على بعضها.

شراء القهوة مع الدوج كوين

كان نيكول ، الذي يتسم بدردشته وتواضعه ، خجولًا في الكشف عن الكثير من المحادثات التي كان يستمتع بها مع موسك ، لكنه كان منفتحاً على هدف موسك الرئيسي وهو: جعل Dogecoin رخيصة وسهلة الاستخدام بدرجة كافية لشراء فنجان من القهوة .

قال نيكول: “من الواضح أن إيلون لديه خلفية في معالجة الدفع”. “ونحن نتلقى النصيحة منه بشأن الشكل الذي سيبدو عليه ذلك.”

قدم موسك للمطورين الكثير من النصائح حول كيف يمكنهم تحويل Dogecoin من مزحة إلى أداة مساعدة حقيقية ، بناءً على معرفته باعتباره مؤسس Paypal . قال نيكول: “يمكنني القول بصدق أنه قام بتحسين ورفع إنتاجية المعاملات “.

في الواقع ، فإن حماس موسك للمشروع يعني أن المطورين يحتاجون في كثير من الأحيان إلى كبحه.

يشير نيكول: “إنه يركض إلى الهدف النهائي”. نحن بحاجة إلى شق طريق من الألف إلى الياء ” لذلك نحن بعيدون جدًا عن الإعلان عن خطط بشأن ذلك الآن “.

ناقش المطورون وموسك أيضًا طرقًا لتقليل البصمة الكربونية لـ Dogecoin ، والتي “لا يزالون يقومون بتقييمها”. قال نيكول ، هناك “الكثير من النمذجة” التي يتعين القيام بها قبل اتخاذ القرارات الرئيسية.

في حين أن خطط موسك مثيرة للمطورين ، قال نيكول أنهم بحاجة إلى حل المزيد من المشكلات العاجلة مع الشبكة أولاً. لكن الفريق متفائل بأنه مع ظهور موسك في الصورة ، يمكنهم تقليل استهلاك طاقة العملة المشفرة ، والتي ، بحسب تقدير يوم الخميس ، هو بالفعل 7٪ فقط من استهلاك عملات البيتكوين.

مطورو Dogecoin المستقبليون

مع ارتفاع حرارة سوق Dogecoin ، قال نيكول أنّ الاهتمام بتطوير العملة قد تجاوز الحد. قال: “إننا نشهد سيلًا من المطورين يقفزون ويعملون عليه الآن”.

وعلى سبيل التسلية ، أشار إلى أن المطورين الآخرين كانوا يطلقون على أنفسهم اسم “الأساسيون” ، مثل الفريق الذي ظهر في نيويورك مؤخرًا. “ولكن هذا أمر مثيرفعلاً ، أود أن أرى المزيد من فرق التطوير تقفز في الفضاء وتقوم بأشياء.”

إنّ أولئك الذين يعملون على Dogecoin حتى الآن كانوا يعملون بدوام جزئي إلى حد كبير.

قال نيكول: “كنت أقوم بترميز Dogecoin من طاولة طعامي ، وأحب أن أرى المزيد من المشاريع التي تسمح للمطورين بالعمل كوظيفة بدوام كامل في هذا المجال. لكن هذا ليس أنا “.

قال نيكول أنّ Dogecoin لا تحتاج إلى قائد تقني كبير على أي حال. “نحن بحاجة إلى الكثير من الأشخاص على الأرض الذين يقومون بالبرمجة ، ونحتاج إلى شخص كي يكون أكثر من مدير تقني ، وأنا لا أرى نفسي من بين أيّ من هؤلاء.” وقال بشكل حاسم ، أنه يمكنه الحصول على راتب أفضل خارج نطاق blockchain ، ولكنه رفض تحديد المكان.

كما تساءل كيف يمكن للمشاريع أن تدعي أنها لا مركزية بالكامل إذا كانت تعتمد على حفنة من المساهمين الأساسيين. قال: “نريد أن يكون لدينا 100 أو 200 أو 1,000 مساهم ثانوي عوضاً عن ثلاثة أو أربعة مساهمين رئيسيين، وهذا لامركزي”. “إنهم ينظرون إلينا وكأننا مجانين ، لكنّ هذا الأمر منطقي بالنسبة لي.”

مع وضع هذا الهدف في الاعتبار ، كان نيكول يبث ترميزه مباشرة على Twitch لتدريب الجيل القادم من مطوري .Dogecoin

يودّ نيكول أن يرى المطورين يعملون في مشاريع طال انتظارها مثل جسر Dogethereum ومشاريع اللامركزية التجارية التي من شانها أن تجلب العقود الذكية إلى DOGE.

هناك الكثير من الأموال في الصندوق بفضل سعر DOGE المعقول. قال نيكول إن الفريق الأساسي “يقوم حاليًا بإنشاء إطار عمل وتوجيهات حول كيفية استخدام ذلك ، نظرًا لحجمه”. لكن بعد أن رفضوا الأموال من موسك والمستثمرين الأثرياء المحتملين الآخرين (لم يذكرهم نيكول ، لكنه قال أنهم رفضوا الأموال لتجنب أن تكون مدينًا لفرد واحد) ، فإنهم لا يرون قيمة في المزيد من جمع الأموال لحين يصبح لديك خطة محددة حول كيفية استخدامها.

التحديث التالي لـ Dogecoin

قبل شهر من بدء نيكول وظيفته الجديدة ، كان يمهد الطريق لتحديث العملة المشفرة 1.21، وهو الأكبر منذ عام 2019 ، وأساسي لجميع التغييرات القادمة.

يستند التحديث إلى Bitcoin ، ونسب نيكول الفضل إلى مطوري Bitcoin Core 0.21 في العمل. قال: “لقد حاولنا حقًا أن نكون أقرب ما يمكن إلى Bitcoin تمامًا ، بحيث يكون من السهل جدًا اعتماده”.

بعد التحديث ،سيكون الهدف التالي للفريق هو خفض رسوم المعاملات من متوسطها الحالي البالغ 0.4 دولارًا إلى 0.01 دولار. “سيكون نوعًا من التفاوض مع عمال المناجم. قال نيكول ، “لكن علينا أن نقنعهم بأن ذلك مفيد للشبكة”.

وأوضح قائلاً: “من منظور المستخدم النهائي ، فإن النقاط الرئيسية هي أننا نبحث في كيفية جعل سرعة المزامنة أفضل”. سيضمن التحديث أيضًا صلاحية النسخ الاحتياطية للمحفظة إلى الأبد ، وسيسهل على مزودي الخدمة دمج Dogecoin .

الأسبوع الماضي، أعلنت Coinbase لتبادل العملات المشفرة أنها ستضع دوجكوين على قائمتها ، بعد الكثير من المراوغة.

يشير الجدول الزمني من ستة إلى ثمانية أسابيع الذي تشاركه البورصة إلى أن التحديث الجديد يمكن أن يكون جاهزاً من خلال القائمة. سيسمح ذلك لأي معالج صرف أو دفع يمكنه دمج Bitcoin للعمل مع Dogecoin ، ولكن “أسرع بعشر مرات” ، وفقًا لنيكول.

من المحتمل أن يكون تحرك Coinbase قد حدث نتيجة استجابة للطلب الجماعي. منذ أن تولى موسك DOGE تحت رعايته ، تنافست عمليات البحث عن Dogecoin مع تلك الخاصة بالبيتكوين، مما يوفر أساسًا ثابتًا للتبني على نطاق واسع. كما أنّ تأثير تسونامي موسك على الصناعة لا يبدي أي علامات تراجع. ولكن فيما يتعلق برأيه عن البيتكوين مقارنة بالدوجكوين ، اتخذ نيكول نبرة ودية.

قال: “في مساحات blockchain ، يعتقد الجميع أن عليهم إعادة اختراع العجلة ، ولكن في الحقيقة عليهم التنافس”. “أرغب في العمل مع أكبر عدد ممكن من منظمات .blockchain لنكن مدًا مرتفعًا يرفع كل القوارب “.