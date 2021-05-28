شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة فى تحديث iOS 15 لتعقب الطعام.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع macrumors عن أن تحديث نظام iOS 15 القادم قريبًا قد يشتمل على بعض الخصائص الجديدة مثل خاصية تعقب الطعام التي من المحتمل أن تضيفها أبل إلى تطبيق الصحة لديها، فيما حصل الموقع على أنبائه من مستخدم على تويتر يدعى Connor Jewiss، لكنه لم يقدم أية لقطات شاشة تدعم روايته.

وأشار جويس إلى أن أبل تخطط لإضافة هذه الخاصية، لكن لم يتضح مدى كلفتها. وقد تسمح هذه الخاصية للمستخدم بتسجيل أصناف الطعام التي يستهلكها وتقدم تفاصيل غذائية ووظيفة تعقب للسعرات الحرارية. كما لم يتضح بعد ما إذا كان المستخدم سيحتاج إلى إدخال كل المعلومات يدويًا، أو ما إذا كانت أبل تعمل على نوع من قاعدة بيانات الطعام.

ولم يتبقَ سوى أسبوعين فقط على إسدال الستار عن iOS 15، ومن المتوقع أن تظهر المزيد من التسريبات إلى ذلك الحين.