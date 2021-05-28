شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه مطالبة روسيا لفيس بوك وتويتر بإنشاء قواعد بيانات على أراضيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة أنباء إنترفاكس نقلاً عن هيئة مراقبة الإنترنت الروسية "روسكومنادزور" أنه يجب على فيس بوك وتويتر وشبكات التواصل الاجتماعى الأخرى أن يكون لديها قواعد بيانات للمستخدمين الروس على الأراضى الروسية بحلول الأول من يوليو المقبل وإلا ستواجه غرامات.

وتدرس روسيا تشريعات من شأنها إجبار شركات التكنولوجيا الأجنبية على فتح مكاتب فى روسيا أو مواجهة عقوبات مثل حظر الإعلانات، كجزء من جهود موسكو الأوسع لممارسة سيطرة أكبر على شركات التكنولوجيا الكبرى، وقد تم تغريم وجل وفيس بوك مؤخرًا لعدم حذف محتوى تعتبره موسكو غير قانوني، بينما وقع موقع تويتر ضحية تباطؤ عقابى منذ مارس.

ونُقل عن نائب رئيس "روسكومنادزور" Milos Wagner قوله، يجب على فيس بوك وتويتر وغيرهما توطين قواعد بيانات المستخدمين الروس بحلول الأول من يوليو أو مواجهة غرامة تصل إلى 18 مليون روبل (245100 دولار) لعدم الامتثال، ولم ترد فيس بوك وتويتر وروسكومنادزور على الفور على طلبات التعليق.

وقال: "تم تحميل شركتين بالفعل المسئولية الإدارية العام الماضى لعدم امتثالهما لهذا المطلب"، وقد تم تغريم فيسبوك وتويتر 4 ملايين روبل لكل منهما فى فبراير 2020 لانتهاكهما قانون البيانات الروسي، متابعًا إن فيس بوك دفع الغرامة منذ ذلك الحين، لكن تويتر لا يزال يفاوض، وقال إن روسكومنادزور لا تزال تنتظر معلومات مفصلة حول كيفية استيفاء الشركتين لمتطلبات قانون البيانات بحلول الأول من يوليو.

وقد أخبر روسكومنادزور وكالة إنترفاكس أن Apple و Samsung و PayPal كانت من بين أكثر من 600 شركة أجنبية لديها بيانات محلية فى روسيا، وقد تم حظر موقع LinkedIn الخاص بشركة Microsoft فى روسيا بعد أن وجدت محكمة أنها انتهكت قاعدة تخزين البيانات، التى تم تمريرها فى عام 2015، والتى تتطلب تخزين جميع البيانات المتعلقة بالمواطنين الروس داخل البلاد.