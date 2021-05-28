ناسا تكشف تفاصيل رحلة مروحية المريخ Ingenuity

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 مايو 2021 04:12 مساءً - منذ 3 ساعات

كشفت وكالة ناسا في بيان على موقعها الرسمي على الإنترنت عن تفاصيل الرحلة التي حلقت بها مروحية Ingenuity فوق سطح المريخ مؤخرا، قائلة “واجهت مروحية Ingenuity في رحلتها السادسة فوق سطح المريخ بعض المشكلات الفنية، لكنها أنجزت المهمة المطلوبة منها ككل”.

أضاف البيان “الرحلة جرت في 22 ايار الجاري، أعطيت الأوامر للمروحية للارتفاع 10 امتار والتحرك لمسافة 150 م في الاتجاه الجنوبي الغربي بسرعة 4 م/ثا، وكان من المفترض بعدها أن تتقدم 15 مترا أخرى جنوبا لتصور المنطقة بالألوان، ومن ثم التحرك لـ 50 م باتجاه الشمال الشرقي وتنفيذ عملية الهبوط.. أظهرت البيانات التي حصلنا عليها أن أول 150 م قطعتها المروحية دون مشاكل، لكن بعدها بدأت سرعة Ingenuity بالتأرجح واستمرت كذلك حتى نهاية الرحلة، وهبطت المروحية على بعد 5 أمتار من المكان الذي كان من المفترض أن تهبط فيه”.

أشارت ناسا إلى “أن الفنيين التابعين لها توصلوا إلى نتيجة مفادها أن الكمبيوتر الموجود على متن المروحية قد تعرض لخلل فني في الثانية 54 من الرحلة المذكورة، ما تسبب بخلل في عمل عداد الوقت الخاص بكاميرا المروحية أيضا، لكن بالرغم من كل ذلك تمكنت المروحية من التعامل مع الوضع واستكملت المهمة، وستتم معاينة البيانات التي وفرتها المروحية في هذه المهمة لتوسيع فهم الخبراء لآليات التحليق على سطح الكوكب الأحمر”.

يذكر أن المروحية التي تزن نحو 1.8 كلغ كانت حلقت في 19 نيسان الفائت إلى ارتفاع 3 أمتار فوق سطح المريخ واستمر تحليقها 39 ثانية، ثم طارت مرة أخرى في 22 نيسان إلى ارتفاع 5 أمتار، وفي 25 نيسان قطعت مسافة 50 مترا وعادت إلى مكانها، وفي 30 أبريل أيضا قامت المروحية برحلة رابعة، وبعدها انتقلت إلى مكان جديد 7 أيار، وذلك بحسب “تاس”.