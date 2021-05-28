دبي - يزن راشد - تستطيع الكتابة على الصور عبر هاتف أندرويد مباشرةً، وذلك دون الحاجة لنقل الصورة إلى جهاز حاسب ومن ثم الكتابة عليها وإعادة نقلها مجددًا للهاتف.

ويوجد استخدامات كثيرة تساعدك فيها الكتابة على الصور بدايةً من وضع العلامة المائية على الصورة، و حتى ترك تعليقات أو نصائح أو كتابات تحفيزية.

ولذا إليك أفضل تطبيقات الكتابة على الصور في أندرويد.

إقرأ أيضاً: كيفية استرجاع الصور المحذوفة على أندرويد عبر تطبيقات EaseUS

ويمكنك استخدام تطبيق PixelLab في الكتابة على الصور بالشكل الذي تفضله، وهو يضم أكثر من 60 شكلًا مختلفًا، وهو يدعم الكثير من اللغات المختلفة.

ويضم التطبيق أيضاً مجموعة من الصور الجاهزة، و أيضاً مكتبة كبيرة من الاقتباسات التي يمكنك استخدامها كما ترغب.

وتستطيع التعديل على النص بشكل كامل داخل التطبيق والتحكم فيه كما ترغب، ويمكنك الاختيار من بين أكثر من 100 خط مختلف بالإضافة إلى تصميم الخطوط بشكل ثلاثي الأبعاد والتحكم في ألوانها.

إقرأ أيضاً: أفضل تطبيقات تفريغ الصور على الهواتف

ويمتاز هذا التطبيق بواجهة بسيطة ومباشرة، وهي ما تجعله سهل الاستخدام وسريع في انتاج الصور.

ويقدم لك التطبيق مجموعة من الصور المتنوعة بالإضافة لكونها بدون علامات مائية، وهي تقدم أكثر من 60 خط متنوع

ويمكنك التعديل على الصور كما ترغب واستخدام التأثيرات المتنوعة داخل التطبيق أو استخدام الصور الموجودة بداخله.

ويضم التطبيق أيضاً مجموعة من الاقتباسات لاستخدامها مباشرةً.

إقرأ أيضاً: أفضل إضافات معرفة مصدر الصورة عبر المتصفح

ويعتبر المصمم العربي أحد أشهر تطبيقات الكتابة على الصور باللغة العربية، وهو يمتاز بالواجهة العربية سهلة الاستخدام.

وأصبح التطبيق قادرًا على التعامل مع الصور بجودة عالية، وذلك بالإضافة لقائمة جانبية للتحكم في الطبقات وتعديلها.

ويمكنك تثبيت التطبيق مجاناً واستخدامه على هواتف أندرويد.

وهو تطبيق آخر باللغة العربية، ويعتبر أحد أفضل تطبيقات الكتابة على الصور وإضافة النصوص بشكل مميز ولطيف.

ويضم التطبيق مجموعة كبيرة من الخطوط العربية المميزة، و هذا بالإضافة للتعديل علي الخطوط الموجودة وتغيير ألوانها كما ترغب.

ويمكنك جمع الصور معاً وإضافة ملصقات عليها إن كنت تفضل ذلك.

تطبيقات التواصل الاجتماعي ( سناب شات و إنستاجرام) :

وأصبحت جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك و واتساب تقدم الخاصية .

ويمكنك من خلال هذه التطبيقات الكتابة على الصور بلغات مختلفة, و التعديل عليها قبل مشاركتها.

ويعتبر تطبيق سناب شات و إنستاجرام أفضل تطبيقين، وهذا لأنهما يقدمان اختيارات كثيرة ومتنوعة.

ويمكنك ألا تشارك الصورة عبر هذه التطبيقات، ولكن حفظها, وبالتالي مشاركتها من خلال تطبيق آخر كما ترغب في منصة أخرى.