شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بى بى سى: تويتر تطلق نسخة جديدة مدفوعة الأجر بميزات إضافية باسم "تويتر بلو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة تويتر خدمة اشتراك جديدة فى متاجر التطبيقات، فى إشارة إلى أن عملاقة التواصل الاجتماعى تتأهب لتجريب العرض الجديد، بحسب ما ذكرت "بى بى سى".

ووفقا للتقرير، فإن خدمة "تويتر بلو" تسمح بالقيام بعمليات شراء داخل التطبيق، وقد طرحت تويتر الخدمة بسعر 2.49 جنيه إسترلينى فى المملكة المتحدة، و2.99 دولار فى الولايات المتحدة.

ولم تكشف شركة تويتر مزيدا من التفاصيل، وامتنعت عن التعليق على مزاعم تفيد بأن الخدمة تخوّل لمستخدميها صلاحية "التراجع عن" التغريدات، وكانت الشركة أعلنت فى وقت سابق أنها تعمل على تطوير ميزات خاصة للاشتراكات المدفوعة.

ولم تعلق توتير بشكل مباشر على طرح الخدمة الجديدة، لكنها أوضحت لبى بى سى أنها كانت أعلنت فى السابق عن خطط لتنويع مصادر دخلها، وقالت تويتر لبى بى سى إن تعزيز استمرارية العائدات يأتى على رأس أهداف الشركة.

وتخطط عملاقة التواصل الاجتماعى للاستمرار فى تطوير وتجريب المزيد من الطرق لتنويع مصادر دخلها.

وتتضمن خطط التطوير هذه خدمات اشتراك وطرق أخرى تمكن الأفراد والشركات من الحصول على ميزات خاصة على التطبيق.

كما أكدت تويتر بشكل واضح عزمها على المضى قدما فى مجال الإعلانات.

وكان تويتر قد أعلن أنه سيكون بإمكان المستخدم الانضمام إلى المساحات الشبيهة بالنادي علي منصتها من متصفحات الويب على سطح المكتب والمحمول، مما يجعل الوصول إلى غرف الصوت الاجتماعي التابعة للشركة على نطاق أوسع، حيث كان بإمكانك فى السابق فقط الانضمام إلى Spaces من تطبيقات Twitter على iOS و Android وفقا لما نقله موقع the verege