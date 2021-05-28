شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك وإنستجرام يعلنان عن طرح ميزة لإخفاء عدد علامات الإعجاب على المنشورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة فيس بوك عملاقة وسائل التواصل الاجتماعى أن كل شخص على انستجرام وفيس بوك سيكون لديه الآن خيار إخفاء عداد علامات الإعجاب، وهذا يعنى أنك لم تعد بحاجة إلى القلق بشأن رؤية إبداءات الإعجاب على منشورات الآخرين ومقارنتها بعدد الإعجابات التى تحصل عليها فى مشاركاتك، لذلك، إذا كنت ترغب فى أخذ استراحة من "لعبة الأرقام" المرتبطة بـ Facebook وInstagram، فلديك الآن خيار.





وباستخدام الميزة الجديدة، سيكون لديك خيار إخفاء "عداد الإعجابات" فى جميع المنشورات فى خلاصتك، وأيضًا، سيكون لديك خيار إخفاء مثل الأعداد فى مشاركاتك الخاصة، حتى لا يتمكن الآخرون من معرفة عدد الإعجابات التى تحصل عليها مشاركاتك، "بهذه الطريقة، إذا أردت، يمكنك التركيز على الصور ومقاطع الفيديو التى تتم مشاركتها، بدلاً من عدد الإعجابات التى تحصل عليها المشاركات".

ويمكنك اختيار إخفاء مثل الأعداد قبل مشاركة أى منشور، كما يمكنك أيضًا تشغيل هذا الإعداد أو إيقاف تشغيله، حتى بعد نشر المنشور، وستتوفر هذه الميزات فى الأسابيع القليلة المقبلة.

وقالت الشركة: "لقد اختبرنا اخفاء عداد الإعجابات لمعرفة ما إذا كان ذلك قد يقلل من ضغط تجربة الأشخاص على انستجرام، وما سمعناه من الأشخاص والخبراء هو أن عدم رؤية مثل هذه الأعداد كان مفيدًا للبعض، ومزعجًا للآخرين، لا سيما لأن الأشخاص يستخدمون التهم المتشابهة للتعرف على ما هو شائع أو شائع، لذلك نحن نمنحك الخيار".