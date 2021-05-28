شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تتخلى عن إبطاء إنترنت جوجل بعد تغريمها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الرقابة الفيدرالية الروسية "روس كوم نادزور" الاكتفاء بتغريم شركة "جوجل" الأمريكية وعدم إبطاء إنترنت الشركة في روسيا، وقال رئيس اللجنة، أندريه ليبوف، إن شركة "جوجل" لم تحذف نحو 5 آلاف مادة من المضمون المحظور في روسيا وتتضمن 3.5 ألف مادة منها دعوات إلى التطرف.

وقال مجيبًا عن سؤال وجهه إليه الصحفيون عن احتمال إبطاء إنترنت "جوجل"، قال إن اللجنة لا تعتبر في الوقت الراهن أن اتخاذ إجراءات شديدة بحق شركة "جوجل" هو أمر ضروري وتفضل الاكتفاء بفرض غرامات عليها في حال مخالفتها للقوانين الروسية. لكن حال تفاقم الأخطار الناجمة عن محرك البحث "جوجل" عن الفوائد التي يقدمها فليس من المستبعد، حسب رئيس اللجنة، أن تتخذ "روس كوم نادزور" إجراءات أشد.

ووصف، ليبوف، معلومات محظورة لا تزال قائمة في مواد شركة "جوجل" التي تنتشرفي روسيا بأنها "ذبابة في برميل العسل"،فيما يذكر أن محكمة موسكو كانت قد اتخذت قرارا بفرض غرامة قدرها 4 ملايين روبل (نحو 54 ألف دولار) على شركة "جوجل" الأمريكية لرفضها حذف المعلومات المحظورة في روسيا.