بالصور: تعرفوا إلى أغلى سيارة في العالم من “رولز رويس موتور”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 11 دقيقة

أزاحت شركة ”رولز رويس موتور“ البريطانية لصناعة السيارات الستار عن أغلى سيارة في العالم، والتي تبلغ تكلفتها حوالي 28 مليون دولار، لا سيما أنها الأولى من بين ثلاث سيارات من نوع ”ليموزين“ ذات الطابع البحري.

وتم تصميم السيارة خصيصًا من قبل زوجين ثريين في بريطانيا من هواة السيارات والساعات الفاخرة وتناول الشمبانيا والوجبات في الهواء الطلق.

ويضم الجزء الخلفي للسيارة طاولة عشاء وكوكتيل دوارة مع كراسي متناسقة ومظلة تتمدد أوتوماتيكيا عند الرغبة في تناول العشاء في الهواء الطلق.

ويبلغ طول السيارة حوالي من 5.8 متر وهي مستوحاة من اليخوت الأنيقة من الفئة J في أوائل القرن العشرين.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن هذه السيارة صممت خصيصًا لمغن راب أمريكي، وهو الأمر الذي نفته الشركة.

وكشفت الشركة أنه تم تصميم السيارة وتصنيعها خلال أربع سنوات بالتعاون مع الزوجين الذين أرادوا سيارة فريدة من نوعها.

يشار إلى أن سعر السيارة البالغ 28 مليون دولار يعادل سعر حوالي 40 سيارة ”ليموزين“ من ”رولز رويس فانتوم“ والتي يبلغ سعر الواحدة منها حوالي 709 آلاف دولار.

ويبلغ سعر السيارة أيضًا ضعف تكلفة السيارتين السابقتين الأغلى في العالم وهما ”رولز رويس الخاصة“ 2017 والتي كلفت 14 مليون دولار، وسيارة ”بوجاتي“ التي تبلغ قيمتها 16 مليون دولار والتي تم عرضها لأول مرة في معرض جنيف للسيارات في مارس 2019.