اتبعوا هذه الطرق الـ3 لاستعادة الصور المحذوفة من آيفون

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 مايو 2021 01:09 مساءً - ينزعج الكثيرون من فقدان الصور وحذفها عن طريق الخطأ، لذلك يحاول العديد من الأشخاص البحث عن طريقة لاستعادتها.

تعاني هواتف آيفون مع مساحة التخزين، وهذا لأن الهواتف لا تقبل زيادة مساحة التخزين عن طريق بطاقات الذاكرة.

ولكن تقدم آبل أحد أفضل خدمات التخزين السحابي متمثلةً في iCloud،وتأتي الخدمة بمجموعة من المساحات المختلفة بأسعار مختلفة.

وإليكم مجموعة من الطرق تساعدكم على استرجاع الصور المحذوفة في آيفون،

عبر النسخ الاحتياطية في iTunes:

ويعتبر تطبيق iTunes على أجهزة الحاسب الطريقة الرسمية للتعامل مع هواتف آيفون وإدارتها، وهذا يعني نقل الملفات إليها ومنها وتحديث نظام الهاتف وإدارة النسخ الاحتياطية من الهاتف.

ولذا يمكنك استرجاع الصور المحذوفة من هاتف آيفون عبر استعادة النسخة الاحتياطية للهاتف لذلك الوقت، ولكن هذا يعيد هاتفك بأكمله إلى ذلك الوقت.

ويعني هذا أن جميع التطبيقات التي قمت بحذفها ستعود مجدداً، وكذلك جميع الملفات والرسائل.

ويجب أن تجد نسخة احتياطية من الهاتف تخص الوقت الذي ترغب في العودة إليه، وإن لم توجد نسخة احتياطية له، فإن هذا يعني أنك لن تستطيع العودة إليه.

ويمكنك القيام بهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

استخدام الحاسب وتوصيل الهاتف به، ومن ثم فتح تطبيق iTunes والضغط على علامة الهاتف.

وبعد ذلك قم بالضغط على نافذة المخلص Summary

ومن داخل هذه النافذة قم بالضغط على استعادة النسخ الاحتياطية.

ويمكنك الآن اختيار النسخة التي ترغب في استعادتها والانتظار حتى يتم تثبيتها على الهاتف.

بإستخدام خدمة iCloud عبر الحاسب:

وتوفر خدمة iCloud نسخًا احتياطية من الصور بشكل تلقائي، وهذا إن كانت مساحة الخدمة تسمح بذلك.

ولكن قبل أن تبدأ في استرجاع الصور المحذوفة عبر خدمة iCloud يجب أن تتأكد من تفعيل الخدمة في البداية، وأنها تعمل على تخزين الصور فيها.

ويمكنك معاينة جميع الصور الموجودة في الخدمة عبر جهاز الحاسب، ولتقوم بذلك توجه إلى موقع iCloud ومن ثم الضغط على اختيار Photos.

وبعد ذلك تجد جميع الصور المخزنة على خدمة iCloud موجودة أمامك.

وبعد ذلك يمكنك نقل الصور يدويًا إلى هاتفك عن طريق إرسالها أو نسخها عبر iTunes.

استخدام أحد تطبيقات استرجاع الصور المحذوفة:

ويمكنك عبر هذه التطبيقات استرجاع الصور المحذوفة دون وجود نسخة احتياطية منها، ولهذا فهي طريقة عملية لاستعادة الصور القديمة.

ويوجد الكثير من التطبيقات التي تساعدك على استعادة الصور المحذوفة ومنها تطبيق Dr.Fone المشهور.

ويمكنك استخدام التطبيق مجاناً، ويعتبر من التطبيقات سهلة الاستخدام والتي لا تحتاج لخبرة كبيرة حتى تستخدمها.