تكنولوجيا: إنضم لتجربة “أمازون برايم” الآن وتمتع بشهر مجاني في الخدمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعرف على المميزات التي تجمع قاعدة كبيرة من المستخدمين في خدمة “أمازون برايم”، والتي ستدفعك للإنضمام قريباً لتكون أحد مشتركي خدمة أمازون المميزة.

يمكنك أن تكون اليوم من بين الأعضاء المميزين في أمازون عبر الإنضمام لخدمة الشركة “amazon prime”، حيث يتاح للمستخدمين اليوم الإشتراك المجاني لمدة 30 يوم في الخدمة للتمتع بتجربة عدد من المميزات التي تتضمن ميزة التوصيل المجاني السريع للمنتجات، وأيضاً مكتبة تزخر بمحتوى مميز من الأفلام والعروض التلفزيونية.

قيمة الإشتراك في amazon prime

تتوفر خدمة “أمازون برايم” لجميع المستخدمين اليوم بشكل مجاني ولمدة تصل إلى 30 يوم، أيضاً من المقرر أن تتوفر خدمة amazon prime بسعر 16 ريال سعودي شهرياً بعد إنتهاء فترة العرض المجاني كما يتاح للمستخدمين إلغاء الإشتراك في أي وقت.

ومن المقرر أن تقدم الخدمة في الإشتراك الشهري ميزة التوصيل المجاني السريع للمنتجات، وميزة التوصيل الدولي للكثير من المنتجات التي تأتي بقيمة 200 ريال أو أكثر، مع ميزة برايم فيديو، وألعاب الفيديو من برايم.

يمكنك أيضاً أن تختار الإشتراك السنوي بقيمة 140 ريال، والذي يقدم أيضاً ميزة التوصيل المجاني السريع للمنتجات خلال يوم واحد، توصيل مجاني دولي للعديد من المنتجات المميزة بسعر 200 دولار أو أكثر، كما سيتاح للمستخدم تجربة برايم فيديو وألعاب الفيديو من برايم، مع ميزة التوصيل المخفض للطلبات في نفس اليوم.

لهذا عليك أن تكون من بين عملاء amazon prime اليوم!

ميزة التوصيل المجاني السريع للمنتجات

يحظى متجر أمازون بقاعدة كبيرة من المستخدمين الآن، ومع إرتفاع نسبة مستخدمي ميزة التسوق الإلكتروني يبحث المستخدم عن تجربة سريعة في توصيل المنتجات وبأسعار معقولة.

أيضاً عبر الإشتراك في amazon prime سيحظى المستخدم بميزة الإختيار السريع والتوصيل السريع للمنتجات، لهذا لن يواجه المستخدم مشكلة تأخر تسليم المنتجتات، أيضاً تقدم شركة أمازون للمستخدم علامات مرجعية على المنتجات التي ستدعم ميزة amazon prime للتوصيل المجاني السريع خلال يوم واحد.

من جانب أخر يتمتع المستخدمين من أعضاء برايم بميزة توصيل مجاني خلال يوم واحد، والتي تتوفر لعدد من مدن المملكة وتشمل الرياض، جدة، مكة، المدينة المنورة، الدمام، الطائف، الخرج، والخبر.

أيضاً تتاح ميزة التوصيل المجاني خلال فترة من 4 إلى 6 أيام في بعض المدن المحددة، أيضاً تتوفر هذه الميزة دون حد أدنى للطلبات.

ميزة التوصيل الدولي المجاني للمنتجات

تقدم خدمة amazon prime خدمة التوصيل المجاني الدولي للمنتجات، حيث تتضمن قائمة المنتجات المؤهلة لهذه الميزة العديد من المنتجات، على أن تطبق هذه الميزة على الطلبات المميزة بقيمة 200 دولار أو أكثر.

مسلسلات وعروض وأفلام حصرية لمشتركي amazon prime

يمكنك أيضاً أن تحظى بمميزات ترفيهية عبر الإشتراك في amazon prime، حيث يتيح لك الإشتراك الوصول إلى مكتبة تضم محتوى حصري لشركة أمازون، مع أفلام وعروض تلفزيونية مميزة عبر برايم فيديو.

ألعاب مجانية مع amazon prime

تتضمن مميزات amazon prime الترفيهية ألعاب مجانية للمستخدمين، بل أنها تنفرد بدفع محتوى حصري في الألعاب التي تشمل League of Legends و Apex Legends و Destiny 2.

عروض أمازون تنطلق في البداية لمشتركي amazon prime

يقدم موقع أمازون الكثير من العروض للمستخدمين على مدار العام، وتؤهلك خدمة amazon prime الحصول على العروض الجديدة قبل الكثيرين، لتحظى بالوقت اللازم للتسوق والإختيار.

خدمة amazon prime مجاناً لمدة 30 يوم

يمكنك اليوم أن تنضم لتكون من بين الأعضاء المميزين في أمازون عبر إشتراكك في amazon prime، حيث تدعمك الشركة بإتخاذ القرار بعد التجربة العملية لكافة مميزات الخدمة على مدار 30 يوم، ومن ثم يمكنك أن تنهي الإشتراك قبل التجديد التلقائي أو تنضم لمجموعة مختارة من عملاء أمازون بإشتراك شهري بقيمة 16 ريال سعودي فقط، ويمكن الإشتراك في العرض المجاني عبر الرابط التالي.

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