شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كندا تستعد لإنزال مركبة فضائية مسيرة على سطح القمر بالتعاون مع ناسا عام 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة الفضاء الكندية، عن تخطيطها لإنزال مركبة فضائية مسيرة على سطح القمر بحلول عام 2026، بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا.

وقال بيان وكالة الفضاء الكندية: "بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ستهبط المركبة الكندية على سطح القمر خلال السنوات الخمس المقبلة"، مشيرة إلى أنها ستختار شركتين كنديتين لتطوير المركبة والأدوات العلمية اللازمة للمهمة، كخطوة أولى، وذلك وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.



القمر

وكشفت وكالة ناسا، أكتوبر من العام الماضى، عن إبرام اتفاقات بشأن التنفيذ المشترك لبرنامج "أرتميس" القمري مع كندا واليابان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأستراليا وإيطاليا ولوكسمبورج.

وفى سياق آخر، يشار إلى أن ثلاثة طلاب سيحصلون على فرصة لمشاهدة أول مهمة غير مأهولة من برنامج أرتميس، التي تنطلق إلى القمر بعد الفوز في مسابقة مقال حول رؤاهم لاستكشاف القمر تسمى مسابقة Moon Pod Essay، وجاءت المقالات المختارة مما يقرب من 14000 مشاركة تلقتها وكالة ناسا وFuture Engineers (منصة لتحديات الطلاب).

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى - فى وقت سابق - أجرى أكثر من 1000 متطوع عبر الإنترنت بما في ذلك المعلمين والمهنيين مراجعة الإدخالات الأولية وتصفية تلك المشاركات إلى 155 من المتأهلين لنصف النهائي في مارس.

كما أنه بعد جولة اختيار أخرى وصل المتأهلين للتصفيات النهائية إلى تسعة طلاب، أجرى كل من المتأهلين للتصفيات النهائية مقابلات افتراضية مع أربعة حكام من ناسا اتخذوا القرار بشأن منح الجوائز.

قال مايك كينكيد، المدير المساعد لمكتب مشاركة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في وكالة ناسا في بيان: "لا أستطيع أن اتحدث عن مدى إلهام ونشاط هذه المقالات ورؤية حماس الطلاب وإبداعهم أثناء العمل"، مضيفا "مستقبل استكشاف الفضاء في أيد أمينة".

وستنطلق مهمة Artemis 1 حول القمر في وقت لاحق في عام 2021 مما كان مخططا له، بعد التأخير بسبب نظام الإطلاق الفضائي، وجاء في بيان لناسا، أن كل طالب وعائلته لديهم دعوة للسفر إلى مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا لمشاهدة إطلاق مهمة Artemis 1.

وستنقل مقالات "المسابقة البالغ عددها 13898 مقالة على محرك أقراص فلاش USB على متن Artemis 1، وسترسل وكالة ناسا شهادة موقعة لكل طالب مشارك، وصرحت وكالة ناسا، بأن 155 متسابقًا في الدور نصف النهائي سيحصلون أيضًا على سلسلة من جلسات استكشاف Artemis الافتراضية مع خبراء ناسا، إلى جانب حزمة جائزة Artemis المليئة بالمواد التعليمية الممتعة".