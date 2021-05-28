شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت: هاكرز اختراق SolarWinds تستهدف الآن وكالات حكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة مايكروسوفت إن المجموعة التى تقف وراء هجوم SolarWinds الإلكترونى الذى تم تحديده فى أواخر العام الماضى، تستهدف الآن الوكالات الحكومية ومراكز الفكر والاستشاريين والمنظمات غير الحكومية، وقالت مايكروسوفت فى مدونة "لاحظنا هذا الأسبوع هجمات إلكترونية من قبل ممثل التهديد نوبليوم تستهدف الوكالات الحكومية ومراكز الفكر والاستشاريين والمنظمات غير الحكومية".

ويعد نوبليوم، الذى نشأ فى روسيا، هو نفس الفاعل الذى يقف وراء الهجمات على عملاء SolarWinds فى عام 2020، وفقًا لمايكروسوفت، وقالت مايكروسوفت: "استهدفت هذه الموجة من الهجمات ما يقرب من 3000 حساب بريد إلكترونى فى أكثر من 150 منظمة مختلفة".

وقالت مايكروسوفت إنه بينما تلقت المنظمات فى الولايات المتحدة النصيب الأكبر من الهجمات، فإن الضحايا المستهدفين جاءوا من 24 دولة على الأقل، وقالت مايكروسوفت فى المدونة إن ربع المنظمات المستهدفة على الأقل تشارك فى التنمية الدولية والقضايا الإنسانية والعمل فى مجال حقوق الإنسان.

وكانت Nobelium أطلقت هجمات هذا الأسبوع من خلال اقتحام حساب تسويق عبر البريد الإلكترونى تستخدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ومن هناك شن هجمات تصيد احتيالى على العديد من المنظمات الأخرى، حسبما قالت مايكروسوفت.

وأتاح اختراق شركة SolarWinds لتكنولوجيا المعلومات، التى تم تحديدها فى ديسمبر، الوصول إلى آلاف الشركات والمكاتب الحكومية التى استخدمت منتجاتها، ووصف رئيس مايكروسوفت براد سميث الهجوم بأنه "أكبر هجوم وأكثرها تطوراً شهده العالم على الإطلاق".