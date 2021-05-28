شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مصر جميلة من فوق.. رائد روسى يلتقط فيديو لنهر النيل والأهرامات من الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط رائد الفضاء الروسي، أوليج أرتيمييف، مقطع فيديو من الفضاء لنهر النيل والأهرامات المصرية، مبديًا إعجابه الشديد بموقعهما المتميز، مشيرا إلى أنهما من الأماكن المميزة فى العالم والتى يمكن التعرف عليها على الفور ومن الوهلة الأولى لرؤيتهما من الفضاء.

ونشر رائد الفضاء الروسى، أوليج أرتيمييف، مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصى على موقع "انستجرام"، وهو المقطع المصور الذى تضمن لقطات مذهلة لنهر النيل من الفضاء، وأرفقه بتعليق قال فيه: "نهر النيل الذي ينبع من شرقي إفريقيا ويتدفق إلى البحر الأبيض المتوسط، وإذا نظرت عن كثب، يمكنك رؤية نقاط صغيرة هي الأهرامات".



صورة جوية لنهر النيل من الفضاء

وليست تلك أول مرة ينشر فيها عالم فضاء صورة أو فيديوهات للاهرامات المصرية، فسابقا التقط رائد الفضاء الفرنسى توماس بيسكيه، صورة من الفضاء لنهر النيل ودلتا مصر، وقال حينها "يمكن التعرف عليها على الفور ومن الوهلة الأولى لرؤيتهما".



نهر النيل من الفضاء

ونشر بيسكيه، الصورة عبر حسابه على تويتر - فى وقت سابق - صحبها بتعليقه: "الأرض شاسعة، لكن هناك أماكن يمكن التعرف عليها على الفوز ومن الوهلة الأولى.. وأدى النيل والدلتا فى مصر، التى تتناقض خصوبتها مع الصحراء المحيطة وتتدفق إلى زرقة البحر الأبيض المتوسط".

والتقط صورة أيضا من الفضاء لنهر النيل ومصر ليلا، عام 2016، ونشرها أيضا عبر حسابه على تويتر يوم 28 نوفمبر 2016، تبعها بتعليق: "لقد حلقت فوق الدلتا ونهر النيل، من السهل جدًا التعرف عليهما فى الليل".