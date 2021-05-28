شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستفيد من وظيفة Center Stage الجديدة فى iPad Pro؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة مؤتمرات الفيديو Zoom أنها تقدم الدعم لوظيفة Center Stage التي ظهرت لأول مرة في iPad Pro الجديد، وهي ميزة تستخدم كاميرا iPad Pro الجديدة فائقة الدقة للتركيز عليك حتى عندما تتحرك وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

وتستخدم شريحة M1 من iPad Pro التعلم الآلي للإملاء عندما تكون خارج الإطار وتحرك قليلاً نحوك، إذا دخل شخص آخر في الإطار، فسيتم تصغير الكاميرا لتشمل كلاكما في الإطار.

والآن كل هذه الوظائف قادمة إلى Zoom (إصدار التطبيق 5.6.6)، سيؤدي ذلك إلى عرض أفضل عندما يتحرك مقدم العرض - على سبيل المثال، فصل يوجا أو برنامج تعليمي للطهي اذ لن يكونوا بحاجة الى تغيير زوايا الكاميرا طوال الوقت أثناء استخدام Zoom.

كذلك تقدم Zoom دعمًا لـ 48 نافذة (6 × 8 في الوضع الأفقي) لتطبيقها على iPad Pro (11 بوصة و 12.9 بوصة).

وقالت الشركة إنه إذا لم تكن تمتلك جهاز iPad Pro الجديد، فستتمكن قريبًا من عرض أكثر من 25 مربعًا في المرة الواحدة - لكن الحد الأقصى لن يصل إلى 48 نافذة.