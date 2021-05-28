بالفيديو: رائد فضاء يلتقط صوراً مذهلة لنهر النيل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 مايو 2021 11:12 صباحاً - منذ 55 دقيقة

آخر تحديث: 28 - مايو - 2021 11:18 صباحًا

نشر رائد الفضاء الروسي، أوليغ أرتيمييف، مقطع فيديو لنهر النيل التقطه من محطة الفضاء الدولية.

ارفق رائد الفضاء الروسي المقطع المصور الذي نشره عبر “انستغرام” بتعليق قال فيه: “نهر النيل الذي ينبع من شرقي إفريقيا ويتدفق إلى البحر الأبيض المتوسط. وإذا نظرت عن كثب، يمكنك رؤية نقاط صغيرة هي الأهرامات”.

وأثارت اللقطات المصورة سعادة الكثيرين، حيث طلب البعض في التعليقات من رائد الفضاء إظهار لقطات لأماكن أخرى من العالم.