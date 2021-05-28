تعرف على أكثر الهواتف الذكية شعبية في الأسواق هذا العام

الشارقة - اميمة ياسر -

تنتشر في الأسواق حالياً آلاف النماذج من الهواتف الذكية، إلا أن البعض منها يتميز بشعبية كبيرة لما يمتلكه من مواصفات ممتازة وأداء عال.

وبحسب ما ذكرت قناة "روسيا اليوم"، فإن من بين أشهر الهواتف التي تباع في الأسواق حالياً يأتي Samsung Galaxy S20 Ultra الذي يتميز بشاشة عالية الأداء بمقاس 6.9 بوصة دقة عرضها (3200/1440) بيكسل.

ويتمتع الهاتف بأداء ممتاز بفضل معالج Samsung Exynos 990 وذواكر الوصول العشوائي 12 جيجابايت، بالإضافة إلى كاميرته الأساسية التي أتت إحدى عدساتها بدقة 108 ميجابيكسل.

ولعشاق آبل، فمن بين الأجهزة المحبوبة لديهم حالياً هاتف Apple iPhone 12 Pro الذي حصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (12+12+12) ميجابيكسل، ومعالج Apple A14 الحديث وذواكر وصول عشوائي 6 جيجابايت.

وتضم قائمة أشهر الهواتف بالأسواق حالياً جهاز HUAWEI Mate 40 Pro الذي حصل على واحدة من أفضل كاميرات الهواتف دقتها (50+20+12) ميجابيكسل، وجهز بشاشة ممتازة بدقة (2772/1344) بيكسل، وبطارية بسعة 4400 ملي أمبير.

كما أن هناك العديد من الهواتف التي تلقى رواجاً واسعاً حالياً لما توفره من مواصفات عملية ومطروحة بأسعار منافسة منها: Samsung Galaxy A71، و OPPO Reno 4 Lite، و Poco X3 NFC HONOR 10X Lite، و ZTE Blade V2020.