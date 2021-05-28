شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يخفى الصفحات التى تشارك معلومات مضللة ويرفض إزالة المتعلقة بتصنيع كوفيد19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تقرير لموقع TheNextWeb إن فيسبوك جاهز لاستدعاء الصفحات التي تشارك معلومات مضللة بشكل متكرر، حيث تطرح الشركة تسمية جديدة تقول "تشارك هذه الصفحة معلومات مضللة بشكل متكرر.

وسترتبط الشركة بالمشاركات التي تم كشفها من قبل مدققي الحقائق المعتمدين مع مزيد من المعلومات، بهدف توجيه الأشخاص بعيدًا عن الصفحات التي تضللهك، ولكن ماذا لو أعجب شخص ما بالصفحة بالفعل؟ هل لا توجد علامة تحذير لهم؟

لم يُفصِّل فيسبوك معياره لتحديد ما يشكل "تكرارًا" لمشاركة المعلومات المضللة.

وسيعاقب عملاق الشبكات الاجتماعية أيضًا الحسابات الفردية التي تشارك بشكل متسلسل في المعلومات المضللة، من خلال "إلغاء ترتيبها"، هذا يعني أنك ستشاهد مشاركاتهم بمعدل أقل.

وأعاد Facebook أيضًا تصميم إشعاره الذي يكشف المعلومات الخاطئة، لقد سهلت عملية فهم المعلومات التي يتم تصنيعها، وهي تتضمن الآن روابط لتفاصيل تم الحصول عليها بدقة لتصحيح التفاصيل بواسطة مدققي الحقائق.

ومن جهة أخرى قال Facebook أيضًا إنه لن يزيل المنشورات التي تزعم أن فيروس كورونا تم تصنيعه في المختبر.

أخبرت الشركة "بوليتيكو" أن هذه الخطوة تم اتخاذها بعد "التشاور مع خبراء الصحة العامة"، في غضون ذلك، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من المنظمات الاستخباراتية في البلاد تكثيف جهودها للعثور على أصل فيروس COVID-19 وتقديم تقرير في غضون 90 يومًا.