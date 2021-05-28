شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تغيير أيقونة التطبيقات على جهاز iPhone أو iPad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتضمن الإصدارات الجديدة من iOS وiPadOS ميزة تتيح لك تغيير أي رمز تطبيق إلى أي صورة تريدها، ويمكنك حتى إعادة تسمية التطبيقات، وهو أمر جيد إذا كان لديك ألقاب لتطبيقاتك المفضلة، وإليك كيفية تغيير أيقونات تطبيقات iPhone و iPad باستخدام تطبيق Shortcuts، وفقا لما ذكره موقع "Business insider".

أشياء يجب التأكد منها قبل البدء:

- تحديث جهازك إلى iOS 14 أو iPadOS 14 على الأقل.

- لديك تطبيق Shortcuts مثبتًا.

- لديك الصور التي تريد استخدامها للرموز الجديدة المحفوظة على جهازك.

بمجرد أن تصبح جاهزًا:

1. افتح تطبيق الاختصارات واضغط فوق علامة الجمع في الزاوية العلوية اليمنى.

2. اضغط على "إضافة إجراء".

3. في القائمة التي تفتح، ابحث عن "فتح التطبيق" وحدده عند ظهوره ضمن "الإجراءات".

4. اضغط فوق العنصر "اختيار" وحدد التطبيق الذي تريد إنشاء رمز جديد له.

5. اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى لفتح قائمة الخيارات.

6. اضغط فوق "إضافة إلى الشاشة الرئيسية" ثم قم بتسمية الاختصار الخاص بك، ويمكنك جعل هذا الاسم الفعلي للتطبيق أو لقبًا.

7. اضغط على الأيقونة الافتراضية بجوار الاسم لاختيار رمز التطبيق الجديد، ويمكنك اختيار "التقاط صورة"، أو "اختيار صورة" لاستخدام صورة حفظتها في تطبيق الصور، أو "اختيار ملف" لاختيار صورة في تطبيق الملفات بجهازك.

8. اضغط على "إضافة" في أعلى اليسار.