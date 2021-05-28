شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 أشياء تحتاج السيارات ذاتية القيادة إلى إصلاحها قبل أن يشتريها أى شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى كل من جامعة كينت، وكلية تولوز للأعمال، وكلية ESSCA للإدارة، وكلية إدارة الأعمال ESADE بحثًا لاكتشاف شعور المستهلكين تجاه الظهور التدريجي للسيارات المستقلة.

ومن خلال المقابلات النوعية والمسوحات الكمية، كشفوا عن ثلاثة مخاوف رئيسية وثلاث فوائد رئيسية، على التوالي وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

اهتمامات:

مخاطر الأداء والسلامة المتعلقة بأنظمة الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار في المركبات.

فقدان كفاءة القيادة بسبب الاعتماد على الأنظمة الآلية.

فوائد:

توفير الوقت الذي يمكن أن ينفق على القيادة.

التقليل من احتمالية الخطأ البشري فيما يتعلق بالحوادث.

تفوق القدرات البشرية في أنشطة مثل التنبؤ بحركة المرور والتعامل مع السرعة.

وفقًا لـ Ben Lowe ، أستاذ التسويق في جامعة كنت والمؤلف المشارك للدراسة، فإن الهدف من هذا البحث هو توضيح كيف يمكن للمخاوف والفوائد المتصورة أن تساعد المصنّعين والمسوقين على جذب المستهلكين بشكل أفضل.

ويضيف Lowe أيضًا أن هذه الاهتمامات الرئيسية تلعب دورًا رئيسيًا في صنع القرار لدى المستهلكين، مع اعتبار الأداء هو الأولوية الأكبر.

ولكن أكثر من ذلك يحتاج المصنّعون والمسوقون إلى اتخاذ خطوات لمعالجة القلق بشأن الأمان عبر الإنترنت وانخفاض استقلالية السائق، هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها تعزيز اعتماد المنتجات المستقلة.