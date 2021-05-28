تكنولوجيا: تحذيرات: نحن على بعد خمس سنوات فقط من نقطة تحول المناخ لمرحلة خطرة جدا

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وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حذر التقرير أيضا الذي نشرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من احتمال كبير جدًا بنسبة 90% أن يصبح عام واحد على الأقل بين عامي 2021 و2025 الأكثر دفئًا على الإطلاق، متجاوزًا الحرارة القياسية لعام 2016.
وكان متوسط درجة الحرارة العالمية 1.2 درجة مئوية (2.16 فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الصناعة في عام 2020، مما يجعلها من بين السنوات الثلاث الأكثر سخونة على الإطلاق.
وتظهر التنبؤات في تحديث المناخ السنوي العالمي للعقد الصادر عن المنظمة (WMO)، والذي يقوده مكتب الأرصاد الجوية البريطاني.
وقال بيتيري تالاس، الأمين العام للمنظمة (WMO)، إن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى مزيد من ذوبان الجليد، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات سطح البحر.
ويمكن أن تؤدي التغيرات في مستويات سطح البحر والجليد إلى مزيد من موجات الحرارة، وغيرها من الظواهر المناخية المتطرفة، التي تسبب تأثيرًا أكبر على الأمن الغذائي والصحة والبيئة والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.