شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عرض محتويات مكتب العالم ستيفن هوكينج بمتحف العلوم فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتم عرض عناصر مختارة من مكتب الفيزيائي الراحل ستيفن هوكينج في متحف العلوم في لندن العام المقبل، يأتي هذا الإعلان بعد الموافقة على اتفاقية بين مكتبة جامعة كامبريدج ومجموعة متحف العلوم وحكومة المملكة المتحدة، حيث ستبقى مجموعة البروفيسور هوكينج الكبيرة من الأوراق العلمية والشخصية في كامبريدج في مجموعات مكتبة الجامعة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستنضم محتويات مكتبه في قسم الرياضيات التطبيقية والفيزياء النظرية في كامبريدج إلى مجموعات متحف العلوم.

كما أنه من بين العناصر التي تم الحفاظ عليها الكراسي المتحركة الشخصية للبروفيسور هوكينج، والتي احتاجها بسبب مرض العصبون الحركي ومعدات الاتصال.

وتشمل الأشياء الأخرى المحفوظة مكتبته المرجعية الشخصية، والرهانات العلمية الموقعة ببصمة الإبهام، وأطروحة الدكتوراه، والميداليات والتذكارات من حياته الرائعة.

قال مدير مجموعة متحف العلوم السير إيان بلاتشفورد، "من خلال الحفاظ على مكتب ستيفن ومحتوياته التاريخية، ستكون الأجيال القادمة قادرة على التعمق في عالم الفيزيائي النظري الرائد عالميًا".

وأضاف بلاتشفورد، أن البروفيسور هوكينج "تحدى قوانين الطب لإعادة كتابة قوانين الفيزياء ولمس قلب الملايين."

ويحتوي أرشيف كامبريدج على رسائل تعود إلى الفترة من 1944 إلى 2008، وهي مسودة أولى لكتابه موجز لتاريخ الزمن وسيناريوهات أفلام وتليفزيون ومخطوطات علمية موقعة من المرحلة الأولى من حياته المهنية.

هناك أيضًا مجموعة كبيرة من الصور والأوراق والمراسلات التي تُظهر كيف تواصل مع الباباوات ورؤساء الولايات المتحدة وكبار العلماء في ذلك العصر، بما في ذلك الفائزان بجائزة نوبل كيب ثورن وروجر بنروز.

ويعني اقتناء كامبريدج للأرشيف المكون من 10000 صفحة أن أوراق البروفيسور هوكينج تنضم إلى أوراق السير إسحاق نيوتن وتشارلز داروين.

يجمع هذا جميع الأرشيفات الثلاثة معًا تحت سقف واحد في مكتبة جامعة كامبريدج، حيث ستكون متاحة مجانًا للعلماء المستقبليين.