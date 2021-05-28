شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المانيا تسمح باستخدام المركبات ذاتية القيادة فى التشغيل المنتظم بحلول 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صوّت المشرعون الألمان على مشروع قانون يسمح باستخدام المركبات الآلية العالية (المستوى 4 من القيادة الذاتية) في التشغيل المنتظم بحلول عام 2022 وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

وتمت الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس النواب في البرلمان، كمشروع قانون بعنوان "قانون المرور على الطرق وقانون التأمين الإجباري - قانون القيادة الذاتية".

وستعمل المركبات المؤهلة لتكون مستقلة من المستوى 4 في مناطق محددة وستشمل:

النقل بالمكوك.

"نقل الأشخاص" - أنظمة نقل ركاب أوتوماتيكية لمسافات قصيرة.

اتصالات بدون سائق بين المراكز اللوجستية (نقل Hub2Hub).

خدمات النقل الموجهة حسب الطلب في غير أوقات الذروة في المناطق الريفية.

المركبات ذات الوضع المزدوج التي يمكن استخدامها على سبيل المثال في "خدمة صف السيارات الآلي".

يُسمح أيضًا بالسيارات ذاتية القيادة لعامة الناس في حركة المرور العادية، ولكن من الصعب تخيل أنها ستصل إلى الشوارع في أي وقت قريبًا، نظرًا لأن التكنولوجيا الحالية لا تزال تقدم دعمًا آليًا جزئيًا.

وتحتوي الفاتورة أيضًا على عدد من المتطلبات المتعلقة بوظيفة القيادة الذاتية، ويمكن للمركبة الحصول على تصريح تشغيل طالما تم استيفائها جميعًا، لذا هناك مادة تكميلية تحدد التزامات الشركات المصنعة.

وفقًا للقانون لن تحتاج المركبات ذات وظيفة القيادة الذاتية المطلوبة إلى سائق بشري لتشغيلها، ولكن من أجل الامتثال للوائح الدولية الحالية، سيكون من الضروري وجود "مشرف فني".

ولن يقود المشرف السيارة ولكنه سيكون مسئولاً عن ضمان الوفاء بالالتزامات بموجب قانون المرور على الطرق.

وسيتم تمرير الإجراء إلى الغرفة العليا أو البرلمان للموافقة عليه قبل أن يدخل حيز التنفيذ.