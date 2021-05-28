شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى.. 10 اختلافات اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

1- يعد الذكاء الاصطناعي هو تقنية تمكن الآلة من محاكاة السلوك البشري، لكن التعلم الآلي هو مجموعة فرعية من الذكاء الاصطناعي والتي تسمح للآلة بالتعلم تلقائيًا من البيانات السابقة دون الحاجة إلى البرمجة بشكل صريح.

2- الهدف من الذكاء الاصطناعي هو إنشاء نظام كمبيوتر ذكي مثل البشر لحل المشكلات المعقدة، إنما الهدف من التعلم الآلى هو السماح للآلات بالتعلم من البيانات حتى تتمكن من تقديم مخرجات دقيقة.

3- في الذكاء الاصطناعي، نصنع أنظمة ذكية لأداء أي مهمة مثل الإنسان، ولكن في التعلم الآلى، نقوم بتعليم الآلات التي تحتوي على بيانات لأداء مهمة معينة.

4- الذكاء الاصطناعى هي التقنية الأكبر، والتعلم الآلي والتعلم العميق هما المجموعتان الفرعيتان الرئيسيتان للذكاء الاصطناعي، والتعلم العميق هو مجموعة فرعية رئيسية من التعلم الآلي.

5- يتمتع الذكاء الاصطناعي بنطاق واسع جدًا، ولكن التعلم الآلي له نطاق محدود.

6- يعمل الذكاء الاصطناعي على إنشاء نظام ذكي يمكنه أداء العديد من المهام المعقدة، ويعمل التعلم الآلي على إنشاء آلات يمكنها فقط أداء المهام المحددة التي تم تدريبهم عليها.

7- يهتم نظام الذكاء الاصطناعي بتعظيم فرص النجاح، ولكن يهتم التعلم الآلي بالدقة والأنماط.

8- التطبيقات الرئيسية للذكاء الاصطناعي هيSiri، ولعب الألعاب عبر الإنترنت، والروبوت البشري الذكي، وما إلى ذلك، بينما تعد التطبيقات الرئيسية للتعلم الآلي هي نظام التوصية عبر الإنترنت، وخوارزميات البحث في جوجل، واقتراحات وضع علامات على الأصدقاء التلقائية على فيس بوك.

9- يمكن تقسيم الذكاء الاصطناعي إلى ثلاثة أنواع على أساس القدرات، وهي ضعيفة الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي العام والذكاء الاصطناعي القوي، يمكن أيضًا تقسيم التعلم الآلي إلى ثلاثة أنواع أساسية هي التعلم الخاضع للإشراف والتعلم غير الخاضع للإشراف والتعلم المعزز.

10- يتعامل الذكاء الاصطناعي بشكل كامل مع البيانات المهيكلة وشبه المهيكلة وغير المهيكلة، يتعامل التعلم الآلي مع البيانات المهيكلة وشبه المنظمة.