شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير ذراع آلى يسمح للإنسان بالإحساس بحاسة اللمس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن مجموعة من العلماء من زرع أقطاب كهربائية في القشرة الحسية لدماغ مريض، مما يسمح له بالشعور بذراعه الآلية وهي تمسك بأشياء مختلفة، فإن المدخلات الحسية ضرورية لفهم كيفية حمل شيء ما أو ما إذا كان في خطر الانزلاق، وفي سلسلة من الاختبارات، تم تكليف المريض ناثان كوبلاند بالتقاط الأسطوانات والكرات والمكعبات ووضعها في صندوق.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" لم يعد مطلوبًا فقط الاعتماد على البصر، فيمكن كوبلاند إكمال المهام في حوالي نصف الوقت الذي كان يستغرقه من قبل.

وتمكن كوبلاند من التقاط كوب من الماء، وصبه في كوب آخر ووضعه بشكل عرضي في أقل من 24 ثانية، وبدون هذا التحفيز الحسى والشعور باللمس، لكان سقط الزجاج واستغرق الأمر أكثر من دقيقة لإنهاء المهمة.

كان عرض المهندسون الحيويون في عام 2016، زرع أقطاب كهربائية في كل من القشرة الحركية والمحركة لدماغ كوبلاند لتزويده ببعض الحركة من خلال "ذراع" آلية، وكان كوبلاند قادرًا على استخدام ذراعه الآلية لمصافحة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، فإن الأقطاب الكهربائية المزروعة في دماغه تتجه إلى المنافذ الموجودة أعلى رأس كوبلاند متصلة بكابلات الكمبيوتر التي تنقل المعلومات.

كما أن هذه الأقطاب الكهربائية الموضوعة في القشرة الحركية تتعقب حوالي 200 قناة من المعلومات تخرج من الدماغ، وفقًا لجنيفر كولينجر، مهندسة الطب الحيوي في قسم الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل بجامعة بيتسبرغ.

وتتركز معظم واجهات الدماغ والحاسوب (BCI) على القشرة الحركية، التي توجه الحركة، وإذا تم إجراؤها بشكل صحيح، فهي تسمح للمستخدم بالإشارة إلى أنه يريد تحريك طرف آلي، ولكن بدون أي اتصال حسي، تكون الحركة أقل دقة.

وعمل المهندسون الحيويون الآن على تحفيز القشرة الحسية لكوبلاند، مما يسمح للنظام بتزويده بالمعلومات حول ما تشعر به يده الروبوتية وليس فقط مساعدته على مزيد من الحركة.