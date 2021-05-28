تكنولوجيا: سوني تؤكد على خططها لإطلاق “Uncharted 4” لأجهزة الحاسب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة سوني اليوم على خططها لجلب لعبة “Uncharted 4” خلال الفترة القادمة للمستخدمين على أجهزة الحاسب.

كانت لعبة “Uncharted 4: A Thief’s End” من بين الألعاب الحصرية حتى الآن على مستخدمي أجهزة PlayStation، وفي تقرير للشركة اليوم أشير إلى أن اللعبة تنطلق لمستخدمي أجهزة الحاسب أيضاً خلال الفنرة القادمة.

تهدف سوني الحصول على قاعدة جديدة من المستخدمين واللاعبين في مناطق جديدة حول العالم، ولقد قدمت لعبة “Days Gone” على Steam في 19 من شهر مايو الجاري، لذا من المتوقع أن تصل Uncharted 4 قريباً أيضاً لأجهزة الحاسب.

من جانب أخر أوضحت سوني للمستثمرين أن PlayStation 5 سيحقق إيرادات أعلى في شهر يونيو، على أن ترتفع أرباح منصة الألعاب خلال الشهور المقبل.

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