تكنولوجيا: Acer تطلق ترقية لأجهزة ConceptD بالجيل 11 من معالجات إنتل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Acer اليوم عن الترقية الجديدة لأجهزة ConceptD التي تتميز بالجيل 11 من سلسلة معالجات H من إنتل.

كانت شركة إنتل قد أعلنت عن الجيل الجديد من معالجات H في بداية الشهر الجاري، حيث كُشِف خلال هذا الوقت عن أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب والتي تتضمن الإصدارات الجديدة من معالجات إنتل، ولقد جاء الجيل 11 من معالجات إنتل بتحسينات في الآداء بنسبة 19%.

ولقد قدمت Acer ترقية لجهاز ConceptD 5 الدفتري بسلسلة معالجات H، وكرت الشاشة GeForce RTX 3060 الذي يأتي بتقنية تتبع الأشعة، والذي يصل إلى تكونيات مميزة بذاكرة عشوائية 64 جيجا بايت رام وسعة تخزين 2 تيرابايت في SSD.

أيضاً يتميز الجهاز بحجم شاشة 16 إنش بدقة عرض 3K، وأبعاد 16:10، كما يدعم ConceptD 5 محتوى بدقة 4K، وتحرير 8K، ويدعم أيضاً عمليات متعددة على التطبيقات، وشاشات متعددة، وبرامج تصميم 2D و3D.

كما يدعم الجهاز إختيارات متعددة للإتصال مثل اثنان من منافذ USB C، وThunderbolt 4، وHDMI 2.1، ويضم فتحة لبطاقة قارئ ذاكرة SD.

ولقد كشفت Acer أيضاً عن جهاز ConceptD 5 Pro الذي يتوفر بكرت شاشة NVIDIA RTX A5000 أو RTX A3000، كما أطلقت الشركة تحديث لجهاز ConceptD 7 Ezel المتحول 2 في 1، الذي يأتي أيضاً بالجيل 11 من معالجات إنتل Core i7-11800H وكرت شاشة GeForce RTX 3080.

أيضاً يتميز هذا الإصدار بحجم شاشة 15.6 إنش، بدقة 4K، وذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام وسعة تخزين 2 تيرابايت في SSD، كما يأتي الجهاز بأكثر من وضع لإنحناء الشاشة بفضل الفواصل المرنة المميزة لتصميم Acer.

أيضاً يتوفر ConceptD 7 Ezel Pro بميزة دعم قلم Wacom ER، ومعالج Xeon W-11955M، وكرت شاشة RTX A5000 أو A3000.

وتقدم Acer إصدارها المتوسط من السلسلة ConceptD 3 بالجيل 11 من معالجات إنتل وكرت شاشة RTX 3050 Ti، ويتوفر هذا الإصدار بنموذج ConceptD 3، وجهاز ConceptD 3 Ezel المتحول 2 في 1.

ومن المقرر أن تتوفر أجهزة ConceptD 5 خلال شهر أغسطس في أمريكا الشمالية، بسعر يبدأ من 2000 دولار، كما تتوفر الأجهزة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في يوليو بسعر 2199 دولار.

ويأتي جهاز ConceptD 7 Ezel المتحول بسعر يبدأ من 2500 دولار تقريباً، كما يبدأ سعر أجهزة ConceptD 3 من 1200 دولار.

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