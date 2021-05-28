تكنولوجيا: Acer تتعاون مع SpatialLabs لتطوير نظارة 3D للمحترفين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Acer عن تعاونها مع SpatialLabs للعمل على تطوير نظارة 3D تستهدف دعم المستخدمين من المحترفين.

تطور كلاً من Acer وSpatialLabs نظارة ثلاثية الأبعاد، إلا أن تقنية هذه النظارة غير مخصصة للترفيه، حيث ترتكز رؤية الشركتين على أن إضافة زجاج يستهدف تجربة تعمل على ظهور المحتوى يطفو أمام الشاشة لدعم مطوري CAD لمعاينة إبتكاراتهم بعرض ثلاثي الأبعاد للنماذج.

كما تؤكد Acer على أن النظارة لم تصمم كمنتج تجاري حتى الآن، إلا أن البرامج المطورة ستعمل على إختيار بعض المشاريع التي يمكن أن تنتقل بالفكرة إلى أرض الواقع.

ويمكن أن تستخدم مع شاشات الأجهزة، أو الكاميرات التي تدعم تتبع العين، لتعمل على وضع الصورة في إتجاه تركيز عين المستخدم.

أيضاً توضح Acer أن تقنية النظارة ستعمل على خفض الأخطاء التي تظهر عند تصميم النماذج ثلاثية الأبعاد على أجهزة الحاسب.

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