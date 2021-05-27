شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق مجموعة جديدة من أقمار "Starlink" الخاصة بالإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة SpaceX "سبيس إكس"، إنه تم إطلاق الصاروخ الناقل Falcon 9 من فلوريدا، وعلى متنه مجموعة جديدة متكونة من 60 قمرا صناعيا من شبكة "Starlink" الخاصة بالإنترنت.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أضافت الشركة أن الصاروخ انطلق من المطار الفضائي في كيب كانافيرال (فلوريدا) في الساعة 14.59 بالتوقيت المحلي.

ومن المتوقع أن تنفصل المرحلة الأولى من الصاروخ، وتهبط كما جرت العادة على منصة عائمة في المحيط الأطلسي لاستخدامها لاحقا.

وتعدStarlink بمثابة شبكة أقمار صناعية، من الجيل التالي يمكنها توفير الوصول إلى الإنترنت عريض النطاق، لسكان الأرض.

وبدأ المشروع في فبراير 2018، ويهدف لتوفير الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة في أي مكان في العالم.

وبشكل إجمالي، من المقرر إطلاق حوالي 12 ألف قمر صناعي في المرحلة الأولى من إنشاء الشبكة.