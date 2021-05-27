تغريدات كورونا تشعل أزمة بين تويتر وحكومة الهند

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

لازالت أزمة موقع التواصل الاجتماعي تويتر في الهند تتفاقم، خاصة بعد أن أعربت الشركة الأمريكية عن قلقها بشأن سلامة موظفيه في الهند والتهديد المحتمل لحرية تعبير المستخدمين.

يأتي قلق تويتر على خلفية القواعد الحكومية الجديدة المتعلقة بمنصات التواصل الاجتماعي الكبيرة.

وقامت شرطة دلهي بزيارة لمكاتب تويتر لتقديم إشعار يتعلق بتغريدة من متحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، وصفتها ” بأنه تم التلاعب فيها”.

وقالت تويتر في بيان: في الوقت الذي تخوض فيه الحكومة الهندية مواجهة مع الشركات الرقمية الدولية بشأن قواعد تنظيمية جديدة، بدأ تطبيقها ابتداء من أمس الأربعاء.

وقال متحدث باسم تويتر “حاليا.. نحن قلقون بشأن الأحداث الأخيرة المتعلقة بموظفينا في الهند والتهديد المحتمل لحرية التعبير لمن نقوم بخدمتهم”.

أضاف المتحدث “نحن بالإضافة إلى الكثير في المجتمع المدني بالهند وحول العالم لدينا مخاوف بشأن استخدام أساليب الترهيب من جانب الشرطة ردا على تطبيق شروطنا العالمية للخدمة، بالإضافة إلى العناصر الأساسية لقواعدنا الجديدة لتكنولوجيا المعلومات”.

وقال تويتر إنه سيستمر في إجراء حوار بناء مع الحكومة بالتزامن مع المطالبة بإجراء تغييرات على عناصر القواعد” التي تعرقل الحوار الحر والمفتوح”.

كانت الحكومة الهندية أصدرت في فبراير/شباط الماضي قواعد جديدة تتطلب من المنصات الإلكترونية مثل فيسبوك وجوجل وتويتر اتباع عدة إجراءات تنظيمية جديدة، وتشمل هذه الإجراءات تعيين مسؤول عن الامتثال في الهند، يقوم بتحديد المنشئ الأول لمحتوى معين ووضع آلية للرد على الشكاوى.

وطلبت تويتر تمديد لما لا يقل عن ثلاثة أشهر لتطبيق القواعد الجديدة.