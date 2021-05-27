تكنولوجيا: أجهزة الحاسب الدفتري Acer Swift X تنطلق بسلسلة RTX 30 وتصميم نحيف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Acer اليوم عن أجهزة Acer Swift X، حيث تنطلق أجهزة الحاسب الدفتري بتصميم نحيف وسلسلة RTX 30.

تتميز أجهزة Acer Swift X بالحجم النحيف والوزن الخفيف، كما تقدم الأجهزة آداء بأعلى كفاءة، وتتميز الإصدارات الجديدة بسماكة 0.7 إنش، ووزن 1.39 كجم، كما يضم الجهاز معالج Ryzen 5000U من AMD وكرت شاشة GeForce RTX 3050 Ti، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام.

ويتميز Swift X بشاشة IPS بحجم 14 إنش بجودة عرض FHD، مع سطوع 300-nit، وتغطية لونية بنسبة 100% من ألوان sRGB، كما تدعم الأجهزة التخصيص بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 2 تيرابايت في SSD.

أيضاً لدعم المستخدم في مجال العمل تدعم شاشة الجهاز مقاومة الضوء الأزرق لحماية العين، كما تتوافق الأجهزة مع Windows Hello، مع دعم إستشعار البصمة، ويضم الجهاز بطارية بقدرة 59W لعمر شحن يصل إلى 14 ساعة، كما يدعم الجهاز نظام تبريد جيد عبر فتحات في لوحة المفاتيح ومروحة مخصصة.

ولقد قدمت Acer أيضاً تحديث لسلسلة TravelMate المخصصة للعمل P6 و P6 Spin، حيث يأتي P6 Spin بشاشة تدعم الإنحناء 360 درجة، كما يتكامل الجهاز مع قلم stylus، بينما يأتي جهاز P6 بمستشعر للبصمة وكاميرة IR webcam لدعم Windows Hello.

ومن المقرر أن يتوفر Acer Swift X في سوق الولايات المتحدة في يونيو بسعر يبدأ من 900 دولار، كما يتوفر TravelMate P6 بسعر 1300 دولار، وTravelMate P6 Spin بسعر 1400 دولار.

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