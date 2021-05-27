تكنولوجيا: Acer تقدم جهاز Triton 500 SE بآداء قوي للألعاب وحجم صغير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Acer اليوم جهاز Triton 500 SE الذي ينطلق بآداء قوي لدعم الألعاب، في هيكل صغير الحجم.

يجمع جهاز Triton 500 SE بين أفضل التكوينات التي تقدم تجربة ألعاب مميزة، حيث يضم الجهاز الجيل 11 من معالجات إنتل Core i9، وكرت شاشة RTX 3080، مع ذاكرة عشوائية 64 جيجا بايت رام.

كما تؤكد Acer على أن جهاز Triton 500 SE يمكن أن يدعم عمر شحن يصل إلى 12 ساعة، أيضاً يأتي الجهاز بسعة كبيرة تصل إلى 4 تيرابايت لتدعم تخزين الألعاب بكفاءة.

ويتميز الجهاز بحجم شاشة 16 إنش، كما تشغل الشاشة نسبة 87 % من إطار الجهاز، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 1250-nit، مع معدل تحديث 165Hz، في شاشة WQXGA بإضاءة LED، أيضاً تأتي الشاشة بتغطية كاملة من ألوان DCI-P3.

أيضاً يتوفر نموذج للجهاز بشاشة WQXGA IPS بمعدل تحديث 240Hz، وزمن إنتقال 3مللي ثانية، كما يدعم الجهاز تقنية NVIDIA G-Sync.

أيضاً تقدم Acer الجيل 11 من معالجات إنتل في جهاز Predator Helios 500، مع معالج Core i9، وكرت شاشة GeForce RTX 3080، مع ذاكرة عشوائية 64 جيجا بايت رام.

كما يتميز الجهاز بحجم 17.3 إنش، بإضاءة mini-LED ومعدل تحديث 120Hz، ودقة 4K، أو دقة FHD ومعدل تحديث 360Hz مع زمن إنتقال 3مللي ثانية.

أيضاً قدمت Acer جهاز الحاسب المكتبي Orion 3000 بالجيل 11 من معالجات إنتل Core i7، مع كرت شاشة GeForce RTX 3070، بينما يأتي Nitro 50 بمعالج Core i7 أو سلسلة معالجات Ryzen 5000 من AMD، وكرت شاشة GeForce RTX 3060 Ti وذاكرة عشوائية 64 جيجا بايت رام.

ومن المقرر أن يتوفر Triton 500 SE في شهر يونيو، حيث يأتي النموذج الرئيسي بمعالج Core i7، وكرت شاشة RTX 3060 وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، مع شاشة بجودة عرض QHD، ومعدل تحديث 165Hz بسعر 1750 دولار، أيضاً يتوفر Helios 500 في أغسطس بسعر يبدأ من 2500 دولار.

المصدر

اعلان





