تكنولوجيا: Acer تكشف عن خط إنتاجها الجديد من أجهزة Chromebook

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Acer اليوم عن الإصدارات الجديدة من أجهزة Chromebook التي تتضمن إصدار مميز بشاشة 17.3 إنش للمرة الأولى في أجهزة Chromebook.

قدمت Acer اليوم جيل جديد من أجهزة الحاسب وأجهزة Chromebook قبل إنطلاق فعاليات Computex الأسبوع المقبل، ولقد كان جهاز Chromebook 317 أحد أهم إعلانات Acer اليوم، حيث يعد أول أجهزة Chromebook المميزة بحجم شاشة 17.3 إنش.

وتتضمن لوحة المفاتيح في جهاز Chromebook 317 لوحة رقمية، أيضاً يعد هذا الإصدار من بين أجهزة Chromebook المتوسطة، حيث يتضمن معالج Celeron من إنتل، وبطارية تدعم عمر شحن يصل إلى 10 ساعات.

كما تؤكد Acer على أن الجهاز صمم لدعم المستخدم في ميزة تعدد المهام، وأيضاً محادثات الفيديو للعمل أو للتعلم، كما يتميز Chromebook 317 بدقة عرض 1080 بيكسل، ومن المقرر أن يتوفر الجهاز بسعر 380 دولار تقريباً.

أيضاً قدمت Acer اليوم ترقية جديدة لجهاز Chromebook Spin 713، على أن يتميز النموذج الأول بحجم شاشة 13.5 إنش، وأبعاد 3:2 ودقة عرض 2256 في 1504 بيكسل، أيضاً من المقرر أن تقدم المساحة الإضافية في إرتفاع الجهاز دعم أفضل للمستخدمين عند التصفح في شبكات الإنترنت.

ويأتي النموذج الرئيسي من الجهاز بالجيل 11 من معالج إنتل Core i5، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما تأتي كافة الإصدارات بتصميم من سبائك الألومنيوم مع فواصل تدعم إنحناء الشاشة 360 درجة.

وتستمر البطارية بعمر شحن يصل إلى 10 ساعات، كما يدعم الجهاز تقنية الشحن السريع خلال 30 دقيقة لشحن يصل إلى 4 ساعات، كما يضم الجهاز اثنان من منافذ USB-C Thunderbolt4، مع مدخل للسماعات، وHDMI، ومنفذ USB-A، وينطلق بسعر 700 دولار تقريباً.

أيضاً كشفت Acer عن أجهزة Chromebook 314 و 514 المميزة بشاشة 14 إنش، ويأتي Chromebook 514 بتصميم بتكلفة أقل من إصدار الشركة 713، حيث يتضمن الجيل 11 من معالجات إنتل، ودقة 1080 بيكسل، مع إصدار مميز بمعالج Pentium Gold من إنتل، أو Core i3، بينما تتوفر نماذج بمعالجات i5 أو i7 أيضاً.

ومن المقرر أن ينطلق Chromebook 514 في سوق الولايات المتحدة في أكتوبر بسعر 600 دولار، بينما يتميز Chromebook 314 بمعالج MediaTek MT8183 ثماني الأنوية، ويتميز بشاشة بدقة 1366 في 768 بيكسل.

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