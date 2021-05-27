شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تفاصيل استحواذ أمازون على MGM مقابل 8.45 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت أمازون إلى صفقة للاستحواذ على شركة الأفلام والتلفزيون MGM مقابل 8.45 مليار دولار، حسبما أعلنت الشركتان.

وتعد الصفقة عملية استحواذ كبيرة لعملاق التجارة الإلكترونية، وهذا يعني أنها ستمتلك مكتبة محتوى يقال إنها تتكون من حوالي 4000 فيلم و17000 ساعة من التلفزيون، من المرجح أن يساعد الاستحواذ أمازون على جذب المزيد من مشتركي Prime ذوي الإنفاق الضخم حيث تتنافس خدمة Prime Video مع أمثال Netflix و Disney Plus حسبما نقل موقع the verege.

ربما تكون MGM هي الأكثر شهرة لكونها استوديو هوليوود وراء امتيازات جيمس بوند وروكى، ولكن مكتبتها تدير سلسلة كاملة من الأفلام الكلاسيكية مثل 12 Angry Men إلى البرامج التلفزيونية الحديثة مثل The Handmaid’s Tale and Vikings.

وتتضمن مكتبة MGM أيضًا برامج تلفزيونية غير مكتوبة مثل The Voice وShark Tank، تقول أمازون إن عملية الاستحواذ "ستوفر للعملاء وصولاً أكبر" إلى أعمال MGM ".

قال مايك هوبكنز، النائب الأول لرئيس Prime Video و Amazon Studios ، في بيان: "القيمة المالية الحقيقية وراء هذه الصفقة هي كنز الملكية الفكرية حيث نخطط لإعادة تطويره مع فريق MGM الموهوبين". "

كانت الأعمال الإعلامية في أمازون جزءًا صغيرًا نسبيًا من إمبراطوريتها الشاملة، على الرغم من أنها لا تزال تنفق المليارات على المحتوى كل عام.

يستفيد جزء كبير من مشتركي Prime من تدفق Prime Video المجاني، ومن بين أكثر من 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم مشتركين حاليًا في Amazon Prime ، تم بث أكثر من 175 مليون مقطع فيديو في العام الماضي، يمكن أن تكون إضافة آلاف الأفلام والبرامج التلفزيونية نعمة لكلا الرقمين.

وظهرت تقارير عن احتمال استحواذ أمازون على MGM لأول مرة في منتصف شهر مايو، ذكرت مجلة Variety أن هوبكنز كان يتفاوض على الصفقة، فيما قالت صحيفة وول ستريت جورنال في 24 مايو أن أمازون كانت على وشك إبرام صفقة لشراء MGM.

MGM مملوكة حاليًا لمجموعة من شركات الأسهم الخاصة ، بما في ذلك Anchorage Capital Group و Highland Capital Management و Solus Alternative Asset Management. ظهرت التقارير التي تفيد بأن MGM كانت معروضة للبيع في ديسمبر الماضي.

ويأتي بيع MGM خلال فترة توطيد هوليوود، حيث تحاول الشركات تعزيز مكتبات المحتوى الخاصة بها للتنافس مع Netflix و Disney.

وأسست AT&T مؤخرًا شركتها الإعلامية WarnerMedia لدمجها مع شركة التلفزيون Discovery ، مما أدى إلى إنشاء ثاني أكبر شركة إعلامية في العالم من حيث الإيرادات خارج ديزني، تتمتع كلتا الشركتين بخدمات البث الخاصة بهما (HBO Max و Discovery Plus) ، مما يزيد من إمكانية دمجهما.