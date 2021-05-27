تكنولوجيا: هاتف Realme GT Neo Flash Edition يصبح رسميًا في الصين مع دعم للشحن السريع بقوة 65 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل شهرين، أطلقت شركة Realme هاتفها الذكي Realme GT Neo في السوق الصينية، والآن أعلنت الشركة عن إصدار جديد من الجهاز، وهو Realme GT Neo Flash Edition.

لا يوجد فرق كبير بين Realme GT Neo وإصدار Flash الجديد، فيأتي الإصدار الجديد بنفس التصميم، ولكن المميز هو انه تم زيادة سرعة الشحن من 50 واط إلى 65 واط.

يتميز الهاتف الذكي بشاشة Super AMOLED بحجم 6.43 بوصة ودقة 2400 × 1080 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، وتستحوذ الشاشة على 91.7 بالمائة من هيكل الجهاز.

ومن الداخل، يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج MediaTek Dimensity 1200، وكان الإصدار القياسي هو أول هاتف في العالم يتم تشغيله بواسطة معالج Dimensity 1200.

كما يحزم الهاتف ما يصل إلى 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.

وبالنسبة للكاميرا، يتميز الهاتف بإعداد كاميرا ثلاثية يتكون من مستشعر أساسي Sony IMX682 بدقة 64 ميجابكسل، ومستشعر واسع الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو 2 ميجابكسل مع. ومن الأمام، يحتوي الجهاز على كاميرا بدقة 16 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف الذكي بنظام تشغيل Android 11 المستند إلى واجهة مستخدم Realme UI 2.0. وعلاوةً على ذلك، يضم الهاتف بطارية بسعة 4500 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 65 واط.

المصدر

اعلان





