تكنولوجيا: يعنى إيه عالم "Among Us"؟.. تفاصيل عن لعبة الفيديو جيم الأكثر شعبية

القاهرة - سامية سيد - يعد عالم "Among Us" بمثابة لعبة فيديو متعددة اللاعبين تم إصدارها في الأصل عام 2018، لكنها حظيت باهتمام كبير في عام 2020، وتتمحور حول مجموعة تسمى "Crewmates" تحاول إكمال المهام بينما يخطط "Imposter" لقتلهم، وتعد "Among Us" هي واحدة من أكثر الألعاب شعبية اليوم، والتي نقدم تفاصيل عنها وفقا لما ذكره موقع "business insider".

ويتم تقسيم اللاعبين إلى فريقين في بداية كل لعبة: "Crewmates" و"Imposters"، ويكونون مسئولين عن إكمال المهام المختلفة على الخريطة، بينما سيكون ثلاثة لاعبين فقط أو أقل هم Imposters، وهم لاعبون يشبهون Crewmates لكنهم في الواقع يحاولون قتلهم.

وبمجرد تحديد الفرق، يُمنح اللاعبون حرية الركض حول الخريطة، إما لإكمال مهامهم أو تخريب وقتل أعضاء الطاقم.

إذا عثر أحد أعضاء الطاقم على جثة أو ضغط على زر في منتصف الخريطة، فسيتم استدعاء كل لاعب على قيد الحياة في "اجتماع طارئ".

هذا هو المكان الذي تلعب فيه مهاراتك في الاستنتاج والتمثيل، حيث يجب على اللاعبين الآن مناقشة من هو المحتال ويجب طرده من الخريطة.

يفوز Crewmates باللعبة عن طريق إخراج جميع المخربين بنجاح، أو من خلال إكمال جميع مهامهم، ويفوز The Imposters بقتل Crewmates حتى يكون هناك عدد متساوٍ من Crewmates و Imposters، أو عن طريق تخريب مكون مهم مثل خزان أكسجين أو مولد نووي لا يستطيع Crewmates إصلاحه بسرعة كافية.

كيف تلعب "Among Us"؟

هذه اللعبة متاحة للعب على منصات متعددة، ويمكن للاعبين على أجهزة الكمبيوتر تنزيلها على Steam، بينما يمكن للاعبين على الأجهزة المحمولة الحصول عليها من Apple App Store أو Google Play Store، كما أنها متاحة أيضًا على Nintendo Switch