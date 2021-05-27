تكنولوجيا: شاحن بقوة 100 واط قادم لمجموعة Honor 50 القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تكشف شركة Honor عن مجموعة Honor 50 خلال الشهر المقبل، وهناك شائعات تقول اننا سنحصل على ثلاثة هواتف ذكية ضمن المجموعة: Honor 50 و Honor 50 Pro و +Honor 50 Pro.

وسيحصل واحد أو اثنان من هذه الهواتف على شاحن سلكي سريع بقوة 100 واط، والذي قد تم الكشف عنه بالفعل من خلال شهادة سابقة. واليوم تم تسريب الشاحن عبر الصورة التي يمكنك رؤيتها أدناه.

من المحتمل أن يستخدم +Honor 50 Pro فقط هذا الشاحن المحدد، مع اقتصار الطرازين الآخرين على شاحن بقوة 66 واط. كما يقال أيضًا إن جهازي 50 و 50 Pro سيحتويان على نفس المعالج، وهو Snapdragon 778G الذي تم الكشف عنه مؤخرًا، في حين أن +50 Pro سيأتي بأفضل معالج من كوالكوم لهذا العام، وهو Snapdragon 888.

ويدعي أحد المسربين المعروفين أن شاحن 100 واط سيكون داخل الصندوق، وليس ملحقًا اختياريًا.

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