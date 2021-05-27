مايكروسوفت تحسن التقويمات المشتركة في أوتلوك

دبي - يزن راشد - في مؤتمر Build 2021 السنوي لشركة مايكروسوفت، تحدثت عملاقة البرمجيات عن بعض التحديثات القادمة لبرنامج أوتلوك Outlook، وهو حل البريد الإلكتروني الشهير.

وتتوفر ميزتان جديدتان قريبًا: أولًا مستكشف المؤسسة وثانيًا ملحقات الرسائل في أوتلوك للويب.

ويعد مستكشف المؤسسة بمثابة تطبيق مضمن جديد لبرنامج أوتلوك يصدر هذا الصيف.

ويهدف التطبيق إلى مساعدتك في العثور على زملاء العمل أو الفرق التي تتمتع بمهارات مماثلة لمهاراتك حتى تتمكن من التعاون معًا.

وتقول مايكروسوفت: إن هذا التطبيق يأتي في وقت أصبحت فيه الشركات أكثر توزعًا، مما يجعل هذه المهمة صعبة.

وباستخدام التطبيق، يمكنك البحث بشكل مرئي عبر شركتك لاستكشاف الزملاء والفرق وتحديد المهارات لمساعدتك على إكمال عملك.

ويتوفر خيار مستكشف المؤسسة الجديد لمشتركي برنامج أوفيس إنسايدر Office Insider في القناة التجريبية التي تعمل بالإصدار 14101 أو أحدث.

ولن يراه الجميع على الفور، على الرغم من أن مايكروسوفت تخطط لإصداره ببطء إلى عدد أكبر من المجربين عبر الإنترنت بمرور الوقت.

وتتوفر الميزة لغير المجربين بمجرد اكتمال الاختبار التجريبي.

وتقول مايكروسوفت: إن هذا هو أكبر تغيير في أوتلوك لنظام ويندوز منذ إصداره الأول في عام 1997.

وبدأت الشركة العمل على التجربة الجديدة في شهر يوليو 2019 وقام عشرات الآلاف من المستخدمين يوميًا باختبارها في المعاينة.

مايكروسوفت أوتلوك:

في الوقت نفسه، تعد ملحقات الرسائل في أوتلوك للويب ميزة أكثر للمطورين بهدف تسهيل عملية البريد الإلكتروني الخاصة بك.

ويجب أن يرى المطورون تجربة موحدة عبر كل من مايكروسوفت تيمز وأوتلوك عبر الويب.

وبالنسبة لك، هذا يعني أنه عندما تريد إنشاء رسالة، فإنك ترى قائمة جديدة من الإضافات المستندة إلى البحث للاختيار من بينها.

وقد تتمكن من إنشاء رسالة بريد إلكتروني، ومن ثم استخدام ملحق رسالة يسحب المهام من تطبيقات مايكروسوفت تيمز الخاصة بك، ومن ثم إرسالها إلى زملائك في الفريق.

التغيير النهائي الذي من غير المحتمل أن تلاحظه مباشرةً في أوتلوك هو تغيير يتمحور حول المطور ويتعلق بالفرق.

وأعلنت مايكروسوفت أنه يمكن للمطورين الآن إنشاء بطاقة تكيفية واحدة واستخدامها عبر مايكروسوفت تيمز وأوتلوك بنموذج عمل عالمي واحد.

هذا يعني أنه يمكن للمطورين مشاركة بيانات واجهة المستخدم بحيث تكون تجاربهم أكثر اتساقًا عبر كل من مايكروسوفت تيمز وأوتلوك.

ويعد هذا تغييرًا عن الماضي، حيث كان على المطورين إنشاء تكاملين منفصلين للبطاقة التكيفية. ويجب أن تكون التطبيقات أكثر إيجازًا وتوافقًا مع بعضها بعضًا.

ولا يزال الإصدار 2021 قيد التنفيذ، ومن المتوقع أن يأتي مع إعلانات إضافية حول ويندوز 10 وبقية Microsoft 365.