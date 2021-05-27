فيسبوك تضيف أدوات إيرادات جديدة لمشغلي بث الألعاب

دبي - يزن راشد - يواصل صانعو الألعاب بناء مجتمعات هادفة وتحقيق أرباح مجدية عبر منصة فيسبوك للألعاب Facebook Gaming.

وتريد فيسبوك أن يكون لدى صناع المحتوى أدوات إضافية من أجل تحقيق الدخل الذي يحتاجون إليه للنمو عبر المنصة.

وتحظى مقاطع الفيديو حسب الطلب بشعبية كبيرة عبر فيسبوك. وتعمل المنصة على زيادة تركيزها على فيديوهات الألعاب حسب الطلب لمنح صناع المحتوى الأدوات والدعم الذي يحتاجون إليه.

وتريد فيسبوك الاستثمار في مساعدة صناع الألعاب على الاستفادة من الموارد التي يمكن أن توفرها لمساعدة المحتوى الخاص بهم في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص، سواء كان مباشرًا أو عند الطلب.

وأضافت فيسبوك ميزة جديدة لتحقيق الدخل، وتواصل إضافة المزيد من الدعم لفيديوهات الألعاب حسب الطلب في الأسابيع والأشهر القادمة.

النجوم لفيديوهات الألعاب حسب الطلب:

تختبر فيسبوك قدرة الأشخاص على إرسال النجوم أثناء مشاهدة فيديوهات الألعاب حسب الطلب.

وتمثل النجوم وسيلة فعالة للمشاهدين لدعم صناع البث المباشر.

ويمكنك تحديد هدف النجوم لمقاطع الفيديو في لوحة المعلومات وتتبعها في الوقت الفعلي مقابل النجوم المستلمة من المشاهدين.

وبالنسبة لمحتوى الفيديو حسب الطلب المؤهل للنجوم، فإن شريط النجوم يعرض الرسائل التي تحتوي على نجوم، ويتم تشغيل الرسوم المتحركة عند إرسال النجوم.

وللمساعدة في تعميق العلاقة بين صانع المحتوى ومعجبيه، أضافت فيسبوك أدوات للرد بشكل فردي أو على دفعات إلى المرسلين المميزين.

ويجري اختبار هذه الميزة حاليًا مع مجموعة صغيرة من صناع المحتوى، على أن يتم طرحها على نطاق أوسع قريبًا.

وتتوفر الإعلانات أثناء البث لصناع الألعاب المؤهلين الذين ينشئون محتوى فيديو حسب الطلب أيضًا.

الفواصل المباشرة أثناء البث المباشر:

تواصل فيسبوك تجربة طرق جديدة لصناع الألعاب المباشرة لكسب المال أثناء التفاعل مع المجتمع.

وتختبر المنصة الفواصل المباشرة، وهو شكل جديد من الإعلانات أثناء التشغيل لصناع الألعاب في برنامج الشركاء لكسب المال والحفاظ على ترفيه المشاهدين أثناء أخذ استراحة قصيرة.

ويتم تشغيل الفواصل المباشرة يدويًا خلال 30 أو 90 أو 150 ثانية من الفواصل الإعلانية أثناء التشغيل والتي تتضمن مزيجًا من إعلانات الفيديو أثناء التشغيل والمحتوى الذي يوفرة صانع المحتوى.

وتتوفر الفواصل المباشرة لعدد محدود من صناع الألعاب الشريكين، وتخطط لتقديمها إلى المزيد بعد مرحلة الاختبار.