سناب شات.. وسيلة لتشجيع الشباب الأمريكي على التطعيم ضد كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 مايو 2021 04:09 مساءً - تسعى السلطات الأمريكية لاستخدام كافة الوسائل التي من شأنها تشجيع كافة الفئات للتطعيم ضد كورونا، وفي هذا السياق لجأ البيت الأبيض إلى سناب شات لتشجيع الشباب الأمريكي على التطعيم ضد فيروس كورونا.

ويمكن لمستخدمي سناب شات في أمريكا استخدام عدسة الواقع المعزز للإجابة عن أسئلة حول اللقاح، حيث تضم العدسة الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس والدكتور أنتوني فوسي وعالمة المناعة الفيروسية كيزميكيا كوربيت.

ويقول بايدن خلال تجربة الواقع المعزز، التي تحاكي مكالمة فيديو مع الرئيس: المتغيرات الجديدة تؤثر في الشباب. ويمنعك الحصول على اللقاح من نقله إلى أصدقائك وعائلتك. دعونا ننه أزمة كورونا.

وتتضمن تجربة سناب شات أيضا مكالمة الواقع المعزز من كامالا هاريس، التي تشارك رابطا إلى Vacines.gov.

كما يمكن لمستخدمي سناب شات العثور على أقرب مواقع التطعيم من خلال ذلك الرابط، ويتيح الرابط أيضا للمستخدمين معرفة أن Uber و Lyft توفران رحلات مجانية إلى مواقع التطعيم.

وتوفر التجربة معلومات من الدكتور أنتوني فوسي، الذي يخبر مستخدمي سناب شات أن اللقاحات تحميهم من النسخ الحالية لفيروس كورونا.

تطعيم البالغين

تأتي هذه المبادرة مع استقرار معدلات اللقاحات بعد انخفاض مطرد في الأسابيع العديدة الماضية.

من ناحية أخرى حققت الولايات المتحدة حتى الآن تقدما كبيرا في تطعيم البالغين.

وأظهرت البيانات التي نشرها مركز السيطرة على الأمراض أن ما لا يقل عن 25 ولاية، بالإضافة إلى واشنطن العاصمة، قامت بتطعيم نصف سكانها البالغين على الأقل.

لكن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 24 عاما أو أقل يحصلون على جرعات من اللقاح بمعدلات أقل بكثير من نظرائهم الأكبر سنا.

ويحول الخبراء تركيزهم في مكافحة فيروس كورونا إلى تطعيم الشباب الأمريكي.

ويحذر الخبراء الشباب من أنهم قد لا يواجهون فرصة كبيرة للإصابة بمرض خطير، إلا أنهم لا يزالون عرضة لأعراض طويلة المدى إذا أصيبوا بفيروس كورونا.

سناب شات يحارب كورونا

وتمثل تجربة الواقع المعزز عبر سناب شات الأحدث في جهود البيت الأبيض للوصول إلى الشباب الأمريكي فيما يتعلق بلقاحات فيروس كورونا.

وتريد الإدارة الأمريكية حصول 70% من البالغين على حقنة واحدة على الأقل من علاج فيروس كورونا بحلول الرابع من يوليو.

انضم البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى مجموعة من صناع المحتوى عبر يوتيوب لإجراء محادثة افتراضية لمحاربة التردد في تلقيح الشباب.

وفي الأسبوع الماضي، تعاون البيت الأبيض مع عدد من التطبيقات لتقديم حوافز للعملاء الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

وهناك العديد من الشباب عبر سناب شات، وهذه العدسة هي طريقة يتواصل بها الرئيس بايدن مباشرة معهم.

وتؤكد حقيقة أن الحكومة اختارت سناب شات لهذا الغرض التأثير المتزايد للتطبيق.

ويصل سناب شات إلى 90% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و24 عاما في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 75% من سكان الولايات المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و34 عاما.