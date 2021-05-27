“نينتندو” تخطط لتطرح جهاز سويتش الجديد… في هذا التاريخ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 27 - مايو - 2021 2:50 مساءً

في خطوة ينتظرها محبو الألعاب، تخطط شركة نينتندو لبدء تجميع جهاز سويتش Switch الجديد في أقرب وقت في شهر تموز وإطلاق البديل المحدث لمنصة الألعاب التي تبلغ من العمر أربع سنوات في شهر ايلول أو تشرين الأول، وقد يتم الإعلان عن المنصة الجديدة قبل مؤتمر E3 للسماح للناشرين بعرض المجموعة الكاملة من ألعاب سويتش في الحدث العالمي.

ويتم بيعه جنبًا إلى جنب مع جهاز Switch Lite البالغ سعره 199 دولار، مع إلغاء جهاز سويتش القياسي بمرور الوقت.

يُرجح أن يكون سعر المنصة الجديدة أعلى من الإصدار الأصلي البالغ 299 دولار، ويتعين على نينتندو التنافس على جذب اهتمام اللاعبين من خلال الجيل الجديد من المنصات التي قدمتها سوني ومايكروسوفت في شهر نوفمبر.

تتمثل استجابة صانع سويتش في ترقية منصته الرئيسية مع شاشة من نوع OLED بقياس 7 إنشات ومعالج رسومات من إنفيديا مما يجعله قادرًا على إخراج 4K عند توصيله بالتلفاز.

ومن المرجح أن تزيد المكونات الأغلى ثمناً وتكاليف العمالة المتزايدة في الصين من سعر سويتش الجديد. وذلك بعد أن كان سعر الجهاز الحالي ثابتًا عند 300 دولار منذ إطلاقه في شهر آذار 2017، وذلك بحسب “البوابة العربية للاخبار التقنية”.