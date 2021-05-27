تكنولوجيا: ظهور هاتف Nokia C20 Plus على منصة Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتف Nokia C20 Plus على منصة Geekbench، وعلى ما يبدو فإن هذا الهاتف سيعطينا أداء متوسط المدى.

لم تكشف المنصة عن نوع المعالج الذي سوف يستخدمه الهاتف بالضبط، ولكن كشفت انه مصنع من قِبل Unisoc. ومع ذلك، فإن المعالج مكون من أربعة نوى بتردد 1.6 وأربعة نوى أخرى بتردد 1.2 جيجاهرتز وهذه النتائج كلها تشير إلى أن هذا نفس المعالج تمامًا الموجود بهاتف Nokia C20 القياسي، وهو معالج Unisoc SC9863A.

ومن المثير للاهتمام أن إصدار Plus سيحتوي على 3 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، في حين جاء الإصدار القياسي بـ 2 جيجابايت فقط. يتفوق شقيق الفانيليا على 2 غيغابايت.

وقد كشفت التسريبات السابقة ان Nokia C20 Plus سيحتوي على كاميرا مزدوجة وبطارية 5000 مللي أمبير.

كما انه من المفترض أن يكون هناك طراز C30 أيضًا، بسعة 6000 مللي أمبير ومستشعر لبصمة الأصبع.

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